Gia Lai: 8 trường chi sai hơn 450 triệu đồng, đề nghị kiểm điểm trách nhiệm

Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan này vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về chương trình giáo dục phổ thông; quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công tại 8 trường THPT.

Các trường gồm: THPT Hoài Ân, THPT Xuân Diệu, THPT Nguyễn Trãi, THPT số 2 Nguyễn Huệ, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Trưng Vương, Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai và Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT An Lão.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng xác định các trường đã có nhiều khoản chi chưa đúng quy định. Trong giai đoạn 2021-2024, số tiền chi sai chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên là hơn 387 triệu đồng; chi sai chế độ bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất gần 35 triệu đồng và môn Giáo dục quốc phòng và an ninh hơn 27 triệu đồng. Tổng số tiền các khoản chi sai được kiến nghị thu hồi là hơn 450 triệu đồng.

Ngoài sai phạm về tài chính, công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại một số trường còn nhiều bất cập. Một số bàn ghế học sinh không đúng quy cách, hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, thay thế. Có trường để tường hàng rào bảo vệ bị đổ do sạt lở nhưng chưa khắc phục; một số đơn vị chưa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

Một trong 8 trường bị thanh tra mới đây. Ảnh Facebook

Đáng chú ý, nhiều thiết bị, vật tư dạy học không được sử dụng nhưng vẫn phát sinh chi phí bảo quản. Hóa chất được cấp nhưng không sử dụng, để lâu hết hạn, sau đó phải thanh lý, hủy bỏ. Một số phòng công vụ không sử dụng nhưng vẫn phát sinh chi phí sửa chữa, bảo quản.

Đối với tài sản cố định, máy móc, thiết bị, máy vi tính bị hư hỏng, không còn khả năng sửa chữa; sách và thiết bị không còn phù hợp với nội dung giáo dục, một số trường chưa lập hồ sơ đề nghị thu hồi, thanh lý theo quy định.

Trong công tác chuyên môn, một số trường còn phân công khiến giáo viên thừa giờ, việc thanh toán tiền dạy thừa giờ chưa đảm bảo quy định. Một số giáo viên ra đề kiểm tra nhưng chưa có cam kết về tính khách quan, bảo mật, chính xác; việc đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra thực hành ở một số trường chưa có hướng dẫn và tiêu chí cụ thể.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế trên thuộc về Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực cùng các tập thể, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.

Thanh tra tỉnh kiến nghị các trường thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ số tiền hơn 450 triệu đồng chi sai quy định; đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.