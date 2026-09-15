Gia Lai: 8 cơ sở chăn nuôi heo bị xử phạt 930 triệu đồng

Kết quả cho thấy cả 9 cơ sở chăn nuôi heo đều đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện đăng ký môi trường. Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở vẫn còn một số tồn tại.

Trong đó, 4/9 cơ sở vận hành hệ thống xử lý nước thải chưa đảm bảo do máy móc hư hỏng, sử dụng hóa chất, vi sinh chưa đạt yêu cầu; một số nơi tự điều chỉnh công nghệ xử lý nhưng chưa báo cáo cơ quan chuyên môn. Một số hồ chứa nước thải bằng bạt HDPE gia cố chưa bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Trước đó, tháng 6-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện trang trại chăn nuôi heo của ông Tô Xuân Hồng (thôn K’Dập, xã Kon Gang) phát sinh lượng lớn nước thải, chất thải, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Ảnh: Tuấn Anh

Về kiểm soát mùi, 4/9 cơ sở chưa bố trí hệ thống phun sương sau quạt hút, 3/9 cơ sở chưa đầu tư hệ thống đốt khí biogas. Hệ thống xử lý xác heo chết tại một số cơ sở còn thiếu hạng mục thoát khí và cửa thu xác sau phân hủy, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khí độc.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 930 triệu đồng đối với 8/9 cơ sở.

Theo Quyết định số 2189/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai, 9 cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn thuộc diện kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi năm 2026, gồm: Trang trại chăn nuôi heo thịt Minh Thiện 3 (xã Kông Bờ La); trang trại chăn nuôi heo TMC, trang trại chăn nuôi heo nái Thanh Xuân (xã Kông Chro); trang trại chăn nuôi heo nái Phú Lộc Phát (xã Ia Pa); trang trại chăn nuôi heo Hòa Phát 4 (xã Ia Lâu); khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le); trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty TNHH Nông nghiệp Hùng Minh (xã Ia Hrung); trại heo giống cụ kỵ công nghệ cao Thagrico Bình Định (xã Hòa Hội) và Trang trại heo nái sinh sản của Công ty Cổ phần Bình Định Xanh (xã An Nhơn Tây).