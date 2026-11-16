Gia Lai: 780 giáo viên, học sinh được phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống bạo lực học đường

Ngày 16/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Nan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; các quy định đối với người điều khiển phương tiện và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Công an tỉnh Gia Lai phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn giao thông cho 780 giáo viên, học sinh xã biên giới Ia Nan

Trong đó, tập trung hướng dẫn học sinh nâng cao ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông, chủ động phòng tránh các nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là đối với lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh đó, các cán bộ Công an cũng tuyên truyền những nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường; phổ biến kiến thức về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, giúp học sinh nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền còn được mở rộng sang lĩnh vực chuyển đổi số. Lực lượng Công an đã hướng dẫn giáo viên, học sinh tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, đồng thời triển khai quét mã QR để tiếp cận các thông tin tuyên truyền. Qua đó, giúp thầy cô và học sinh từng bước làm quen với các tiện ích số, khai thác hiệu quả công nghệ trong học tập và đời sống.

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp kết hợp hướng dẫn thực hành, các nội dung pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên, học sinh khi tham gia các hoạt động xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 18 suất học bổng “Hoa điểm 10” cho 18 học sinh có thành tích học tập xuất sắc; tặng 20 mũ bảo hiểm và phát 200 tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho học sinh nhà trường.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 18 suất học bổng “Hoa điểm 10” cho 18 học sinh có thành tích học tập xuất sắc

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ việc học sinh vi phạm pháp luật, nhất là hành vi sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Hoạt động trên không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong học đường mà còn tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng môi trường giáo dục an toàn.