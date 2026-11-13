Gia Lai: 6 cá nhân được công nhận "Nhà giáo tiêu biểu" toàn quốc năm 2026

Theo đó, 6 "Nhà giáo tiêu biểu" của tỉnh được vinh danh gồm: cô Quách Thị Ngọc Huế - Nhà giáo Ưu tú, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đăk Yă (xã Mang Yang); thầy Nguyễn Trọng Hùng - giáo viên Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương (phường Hoài Nhơn Đông); thầy Trương Công Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Đak Pơ); cô Nguyễn Thị Tình - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt (phường Ayun Pa); thầy Nguyễn Ngọc Toàn - giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Châu (xã Phù Mỹ Bắc); cô Phan Thị Thanh Thúy - Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (phường Hoài Nhơn Tây).

Cô Quách Thị Ngọc Huế - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đăk Yă (xã Mang Yang) được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026. Ảnh: T.D

Đây là những giáo viên đã đạt được nhiều thành công trong giảng dạy, có cách làm sáng tạo trong triển khai chủ trương, đường lối và các quyết sách của ngành Giáo dục trong suốt thời gian qua.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên dương, trao bằng khen của Bộ và biểu trưng “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026 cho các cá nhân phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị lồng ghép trao tặng trong lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lựa chọn 70 “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026 dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026; dự chương trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại diện các “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026 và các nhà giáo là đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 19-11-2026 tại Hà Nội.