Gia Lai: 5 xã đề phòng lũ quét, sạt lở, sụt lún đất

Theo tin cảnh báo phát lúc 17 giờ 45 phút ngày 16-9-2026, từ 13 giờ đến 17 giờ ngày 16-9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Gia Lai.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Hồ A - Thủy điện Vĩnh Sơn (xã Vĩnh Sơn) 99,2 mm; Kbang 77 mm.

Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, tại một số khu vực của tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 40 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất.

Các khu vực có nguy cơ gồm các xã: Vĩnh Sơn (khu vực thôn 3), Kbang (khu vực điểm cao 130, thôn Đắk Tra), Kông Bơ La (khu vực thôn 5), Kông Chro (khu vực thôn Suối Cát), Pờ Tó (khu vực dọc bờ sông Ba).

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện; đồng thời có nguy cơ làm hư hỏng, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, hạn chế di chuyển qua khu vực sông suối, sườn dốc khi mưa lớn và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.