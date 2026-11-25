Dự án do UBND xã Ngô Mây làm chủ đầu tư, quản lý dự án, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Công trình được thực hiện trên đoạn suối Đèo, từ hạ lưu hồ Mỹ Thuận đến đập dâng khẩu 9 Sào, với chiều dài 2.293 m mỗi bên bờ, tổng chiều dài gia cố hai bên 4.586 m.

Các hạng mục chính gồm: gia cố bờ suối bằng bê tông, kết hợp xây dựng hệ thống khung giằng bê tông cốt thép nhằm tăng khả năng chống xói lở, ổn định mái taluy và dòng chảy.

Phần đỉnh kè được đổ bê tông, rộng 4 m, kết hợp phục vụ giao thông và chống xói lở. Chân kè được gia cố bằng bê tông, kết hợp thả đá rối để tăng khả năng bảo vệ công trình.

Suối Đèo bị sạt lở, Gia Lai đầu tư gần 48 tỷ đồng để gia cố. Ảnh: Thương Võ

Ngoài ra, dự án dự kiến xây dựng 14 cống ngang tại các vị trí giao cắt với mương nhánh, suối nhỏ, phục vụ lấy nước và tiêu úng; đồng thời xây dựng 1 cầu dầm bê tông cốt thép qua suối, dài 12 m, rộng 4,5 m.

Tổng mức đầu tư dự án gần 48 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ khoảng 70% tổng mức đầu tư; phần còn lại do ngân sách xã Ngô Mây đảm nhận. Nguồn vốn được cân đối, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo quy định.

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND xã Ngô Mây có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, tiếp thu các ý kiến thẩm định và triển khai những bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ quy định về đầu tư công, xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối phần vốn ngân sách xã.

Các sở, ngành liên quan được giao phối hợp, hướng dẫn địa phương triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Khoảng 6 ha đất sản xuất nông nghiệp bị cuốn trôi do sạt lở Ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, suối Đèo là tuyến dẫn nước tự nhiên duy nhất tiếp nhận nguồn nước từ hồ Mỹ Thuận (dung tích 5,6 triệu m³), phục vụ tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ lưu. Tuy nhiên, dòng chảy mạnh qua nhiều năm, đặc biệt là đợt mưa lũ tháng 11-2025, đã gây sạt lở, xâm thực và bồi lắng nghiêm trọng, làm mất khoảng 6 ha đất sản xuất. Lòng suối bị thu hẹp, nhiều đoạn bờ mất chân chịu lực, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát lũ và an toàn tuyến đường dân sinh ven suối.

Nhiều héc ta đất sản xuất nông nghiệp bị cuốn trôi do lòng suối bị xói lở, xâm thực. Ảnh: Thương Võ

Theo ông An, địa phương và người dân đã nhiều lần gia cố tạm bằng đất, bao cát, cọc tre nhưng đều bị dòng lũ cuốn trôi. Trong khi đó, ngân sách xã còn khó khăn, không đủ khả năng đầu tư công trình quy mô lớn. Vì vậy, việc đầu tư gia cố, chống sạt lở suối Đèo là cần thiết nhằm bảo vệ đất sản xuất, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời ổn định nguồn nước tưới và tiêu thoát lũ phục vụ sản xuất nông nghiệp.