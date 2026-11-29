Ngày 29/11, tại xã Chư Sê (Gia Lai) Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức tổ chức động thổ tổ hợp 4 nhà máy điện gió gồm: Phú Mỹ, Phú Mỹ giai đoạn 2, Hoàng Ân và Hoàng Ân giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư của các dự án gần 4.500 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức tổ chức động thổ tổ hợp 4 nhà máy điện gió.

Theo chủ đầu tư, tổ hợp 4 nhà máy có tổng diện tích 52,5ha, gồm 24 trụ turbine với tổng công suất thiết kế 150MW. Các dự án được triển khai trên địa bàn 5 xã: Ia Tôr, Chư Sê, Chư Prông, Bàu Cạn và Gào. Dự kiến tổ hợp nhà máy sẽ đi vào vận hành từ tháng 3/2028.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức, việc lựa chọn Gia Lai để đầu tư thể hiện định hướng gắn bó lâu dài của doanh nghiệp, với mong muốn khai thác hiệu quả nguồn năng lượng gió tự nhiên, phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân. Các dự án được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Đại diện doanh nghiệp cam kết tập trung nguồn lực, tổ chức thi công an toàn, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; chú trọng bảo vệ môi trường, kiểm soát tiếng ồn, hoàn trả các tuyến đường vận chuyển và phối hợp chặt chẽ với chính quyền để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong quá trình triển khai.

Nghi thức động thổ thi công điện gió.

Phát biểu tại buổi lễ, Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai có tiềm năng lớn về điện gió, điện mặt trời và các loại hình năng lượng tái tạo. Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2035, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh khoảng 9.657MW.

Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 85 dự án đi vào vận hành thương mại, tổng công suất 4.271MW. Do đó, việc triển khai các dự án điện gió Phú Mỹ và Hoàng Ân góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng sạch, đồng thời đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp, tăng trưởng GRDP, ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức trao tặng kinh phí xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa.

Ông Quế cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; chủ động phối hợp triển khai các hạng mục đấu nối, truyền tải điện, ưu tiên sử dụng lao động địa phương. Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án đúng quy định.

Dịp này, Công ty Cổ phần Điện gió Quang Đức trao tặng kinh phí xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, dành cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã có dự án đi qua.