Gia Lai: 31 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng sau hành trình cứu hộ

Ngày 1/10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp với Kiểm lâm khu vực Mang Yang và Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) tổ chức tái thả 31 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên.

Đợt tái thả lần này gồm 10 loài động vật thuộc nhóm IB và IIB, có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu rừng tự nhiên.

Hoạt động tái thả được tổ chức dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng. Ảnh ĐVCC

Các cá thể được tái thả gồm: Rùa núi vàng, rùa núi viền, tê tê Java, rùa cổ sọc, chim cao cát bụng trắng, khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ, rùa đất lớn, trăn gấm và kỳ đà hoa.

Số động vật trên được Trung tâm tiếp nhận trong tháng 8 và 9/2026, chủ yếu thông qua việc người dân tự nguyện bàn giao và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể có tình trạng sức khỏe yếu, bị thương hoặc suy kiệt. Một số cá thể thậm chí bị mất hoặc suy giảm bản năng tự nhiên do thời gian dài sống trong môi trường nuôi nhốt.

Để chuẩn bị cho quá trình tái thả, các cá thể được chăm sóc, theo dõi và phục hồi theo quy trình cứu hộ chuyên môn. Trong đó, công tác điều trị thú y, xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã được đặc biệt chú trọng.

31 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh ĐVCC

Sau thời gian chăm sóc, những cá thể đủ điều kiện được đánh giá về sức khỏe, khả năng vận động, phản xạ và bản năng sinh tồn trước khi đưa trở lại môi trường tự nhiên.

Việc tái thả 31 cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm không chỉ góp phần bổ sung nguồn gen và duy trì quần thể các loài động vật hoang dã trong tự nhiên mà còn có ý nghĩa trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Hoạt động này đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã, khuyến khích người dân chủ động giao nộp các cá thể động vật rừng cho cơ quan chức năng thay vì săn bắt, mua bán hoặc nuôi nhốt trái phép.

Việc đưa những cá thể từng bị thương, suy kiệt hoặc mất tập tính hoang dã trở lại rừng cũng là một mắt xích quan trọng trong hành trình phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh Gia Lai.