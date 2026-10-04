Gia Lai: 3 trại sinh đạt chuẩn huấn luyện viên cấp I Trung ương

Các trại sinh của tỉnh Gia Lai tham gia trại Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: ĐVCC

Tham gia trại có 105 trại sinh đến từ 10 tỉnh, thành phố. Tỉnh Gia Lai có 14 trại sinh là Bí thư Đoàn xã, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Tham gia trại huấn luyện, các trại sinh phải trải qua nhiều thử thách như: Nhập trại; thi thực hành nghi thức, thuyết trình, giảng giáo án, dựng lều nhanh, thực hành nút dây, trò chơi nhỏ; thi lý thuyết về lịch sử kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương, lịch sử Đảng - Đoàn - hệ thống chính trị, nghi thức và Điều lệ Hội, lịch sử Hội LHTN Việt Nam. Các trại sinh vượt qua được các thử thách sẽ được công nhận Huấn luyện viên cấp I Trung ương.

Các trại sinh được công nhận đạt chuẩn huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Trải qua các thử thách, 73 trại sinh được công nhận đạt chuẩn huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội LHTN Việt Nam; trong đó, tỉnh Gia Lai có 3 trại sinh gồm: Nguyễn Thị Tâm- Bí thư Đoàn xã Ia Rsai; Hồ Đình Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai; Trương Nguyễn Anh Thư - Bí thư Chi đoàn Ngôn ngữ Trung Quốc K47A (Đại học Quy Nhơn).

Trại huấn luyện được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); tạo môi trường giao lưu, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh của người cán bộ Hội trong tình hình mới.