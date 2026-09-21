Gia Lai: 3 bị cáo lĩnh gần 13 năm tù vì ma túy

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Bùi Xuân Cảnh 4 năm 3 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Đăng Khoa và Lê Phan Tấn Min mỗi bị cáo 4 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng cộng, 3 bị cáo lĩnh 12 năm 9 tháng tù.

Các bị cáo Bùi Xuân Cảnh (SN 2008), Phạm Đăng Khoa (SN 2008) và Lê Phan Tấn Min (SN 2008). Ảnh: Văn Tố

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 45 ngày 13-6-2026, khi đang đánh bida, Khoa rủ Min và Nguyễn Văn Linh (SN 2008) góp tiền mua Methamphetamine để sử dụng. Linh đưa Khoa 200.000 đồng để mua ma túy. Khoa liên hệ Cảnh và được hướng dẫn đến nhà Trần Võ Thành Luân (SN 2003) nhận ma túy. Sau khi lấy ma túy, Khoa chở Min và Linh về nhà Min tại thôn Thái Phi, xã Cát Tiến để sử dụng.

Khoảng 0 giờ 5 ngày 14-6, Khoa tiếp tục gọi Cảnh hỏi mua 300.000 đồng ma túy đá theo hình thức ghi nợ. Cảnh tiếp tục hướng dẫn Khoa đến nhà Luân nhận ma túy. Sau đó, Khoa rủ Min đến nhà Nguyễn Đỗ Định (SN 2004) để sử dụng. Khi cả ba đang tổ chức sử dụng ma túy tại đây thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định dù Cảnh, Khoa và Min đều chưa thành niên tại thời điểm phạm tội, nhưng hành vi thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, nên không đủ điều kiện áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo xâm phạm chế độ độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương và cần được xử lý bằng pháp luật hình sự nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với Nguyễn Đỗ Định và Nguyễn Văn Linh về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, cùng Trần Võ Thành Luân về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tách vụ án để tiếp tục xử lý theo quy định đối với những người trên 18 tuổi.