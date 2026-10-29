Gia Lai: 3,3km đường thi công hơn 3 năm vẫn dang dở

Dự án nâng cấp, mở rộng đường trục xã Phước Mỹ được triển khai từ tháng 10/2023. Trước đây, dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Quy Nhơn (cũ) làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu từ khu vực cây xăng Hiệp Hòa (khu phố Thanh Long) đến đoạn cống Ông Hoàng (khu phố Long Thành) với tổng chiều dài 3,3km.

Ban đầu, dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2024. Nhưng đến nay, công trình vẫn còn nhiều đoạn chưa hoàn thành, thi công dang dở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ghi nhận của PV, đoạn đầu tuyến, từ cây xăng Hiệp Hòa đến trụ sở Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây đã hoàn tất việc mở rộng, thảm nhựa, xây dựng vỉa hè. Đoạn còn lại dài hơn 1 km, đi qua xóm 1 (khu phố Long Thành) hiện vẫn dở dang.

Tại nhiều đoạn, mặt đường thi công nham nhở, nhiều hạng mục chưa hoàn thành, đất đá ngổn ngang, khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn, mất mỹ quan đô thị.

Người dân băng ngang, đi tắt để tránh các chướng ngại vật khiến giao thông lộn xộn, không theo trật tự, mất ATGT.

Sau những cơn mưa lớn, mặt đường sình lầy khiến lưu thông của người và phương tiện gặp khó.

Máy móc, thiết bị tập kết ngổn ngang.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây cho biết, dự án này từ UBND TP Quy Nhơn chuyển về sau sáp nhập. Cán bộ phường Quy Nhơn Tây vừa làm, vừa nghiên cứu thực hiện cho đúng quy định pháp luật, nhất là về đất đai. Trong quá trình triển khai, dự án phát sinh một số bất cập, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Hiện còn vướng mắc đoạn cuối tuyến qua khu phố Long Thành. UBND phường đang đẩy nhanh công tác xét duyệt, thực hiện các chính sách hỗ trợ, bồi thường nhằm sớm giải phóng mặt bằng. Đồng thời đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất phường đẩy nhanh thi công để sớm hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.