Chiều 29/11, tại bôn (thôn) Tơ Khế, xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) diễn ra Lễ khánh thành Khu tái định cư bôn Tơ Khế, thuộc Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu tái định cư bôn Tơ Khế, thuộc Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul.

Khu tái định cư bôn Tơ Khế thuộc Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul, có diện tích 21,9 ha, tổng vốn đầu tư 310 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai từ cuối năm 2025, với các hạng mục hạ tầng đồng bộ gồm đường giao thông, hệ thống điện, nước, nhà văn hóa và trường mầm non.

Điểm đáng chú ý, khu tái định cư được quy hoạch theo không gian làng truyền thống của đồng bào Jrai, với 100% nhà ở là nhà sàn gỗ. Cách tổ chức không gian này vừa đáp ứng yêu cầu ổn định dân cư, vừa góp phần gìn giữ kiến trúc và bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Đến nay, toàn bộ các hộ dân đã di dời từ làng cũ đến nơi ở mới, nhiều gia đình sớm ổn định sinh hoạt. Việc đưa khu tái định cư vào sử dụng giúp 207 hộ dân có nơi ở an toàn, không còn thấp thỏm trước nguy cơ ngập lụt mỗi mùa mưa bão.

Tỉnh Gia Lai trao tặng bôn Tơ Khế một bộ cồng chiêng nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, công trình được hình thành từ sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, sự quyết tâm của chính quyền địa phương và đồng thuận của người dân. Đây là minh chứng cho sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, khi chủ trương xuất phát từ nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong đó, cần triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ việc làm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Việc đưa khu tái định cư vào sử dụng giúp 207 hộ dân có nơi ở an toàn, không còn thấp thỏm trước nguy cơ ngập lụt mỗi mùa mưa bão.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao tặng bôn Tơ Khế một bộ cồng chiêng nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

Năm 2025, Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và mưa lũ lịch sử, khiến khoảng 57.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó khoảng 28.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hư hỏng; tổng thiệt hại trên 11.500 tỷ đồng. Trước tình hình đó, tỉnh triển khai 16 dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, dự kiến hỗ trợ khoảng 1.800 hộ dân với 10.000 người có nơi ở an toàn.