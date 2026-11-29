Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng thôn bộ cồng chiêng. Ảnh: HỮU PHÚC

Dự án có diện tích 21,9ha, vốn đầu tư 310 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, bao gồm các hạng mục đồng bộ như đường giao thông, điện, nước, nhà văn hóa và trường mầm non.

Khu tái định cư được xây dựng theo không gian làng truyền thống của đồng bào Jrai, với 100% nhà ở là nhà sàn gỗ, góp phần giữ gìn kiến trúc và bản sắc văn hóa cộng đồng. Công trình triển khai từ cuối năm 2025.

Toàn bộ các hộ dân đã dời từ làng cũ đến khu tái định cư, nhiều gia đình sớm ổn định đời sống trong nhà mới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm hỏi già làng bôn Tơ Khế. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, khu tái định cư bôn Tơ Khế được hình thành nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh, quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận, chung sức từ người dân.

"Đây là công trình thể hiện sự gắn kết giữa ý Đảng - lòng dân, khi chủ trương xuất phát từ nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của người dân và được cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng chung tay thực hiện", ông Phạm Văn Đức nhấn mạnh.

Công trình hoàn thành giúp 207 hộ dân vùng thiên tai có nơi ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống, không còn nỗi lo ngập lụt vào mùa mưa bão.

Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: HỮU PHÚC

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là bảo đảm cho bà con ổn định đời sống, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

"Để thực hiện những nội dung trên, đề nghị xã Ia Tul triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách; đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập", ông Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: HỮU PHÚC

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao tặng bôn Tơ Khế một bộ cồng chiêng, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul phát biểu tại buổi lễ

Nhân dân bôn Tơ Khế xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, chính quyền và các lực lượng đã chung tay kiến tạo cuộc sống mới, giúp bà con yên tâm an cư, không còn thấp thỏm lo ngập lụt mỗi mùa mưa bão.

Khu tái định cư bôn Tơ Khế. Ảnh: HỮU PHÚC