Gia Lai: 2 nông dân đạt giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ XI

Ông Nguyễn Công Toàn (thôn Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc) nhận giải khuyến khích cuộc thi với giải pháp cải tiến thùng ủ rác hữu cơ thuộc lĩnh vực trồng trọt, sinh học và môi trường. Ảnh: NVCC

Trong đó, ông Nguyễn Hưng Nguyên (tổ dân phố Kim Giao, phường Hoài Nhơn Đông) được trao giải nhì với giải pháp nuôi cua xanh thương phẩm theo quy trình xanh an toàn sinh học và tuần hoàn nước, kết hợp du lịch cộng đồng thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản.

Ông Nguyễn Công Toàn (thôn Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc) được trao giải khuyến khích với giải pháp cải tiến thùng ủ rác hữu cơ thuộc lĩnh vực trồng trọt, sinh học và môi trường.

Chương trình nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học, trí thức và nông dân sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.