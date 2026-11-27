Tham gia đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần này có 30 sản phẩm của 18 chủ thể thuộc 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 27 sản phẩm đánh giá lần đầu và 3 sản phẩm đánh giá lại.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Thế Vy - Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Qua thẩm định có 18 sản phẩm đủ điều kiện đề xuất Hội đồng xem xét, đánh giá, phân hạng OCOP 3 sao; 11 sản phẩm chưa đủ điều kiện đề xuất xem xét, đánh giá, phân hạng và 1 sản phẩm không thuộc đối tượng đánh giá, phân hạng.

Kết quả, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh thống nhất 18/18 sản phẩm đủ điều kiện để đề xuất UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia (xã Ia Grai) trình bày về các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Thế Vy - Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh chúc mừng các chủ thể có sản phẩm đủ điều kiện đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao trong đợt đánh giá, phân hạng lần này.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện nhãn mác, đăng ký sở hữu, cải tiến mẫu mã, quy trình sản xuất, lồng ghép tổ chức các chương trình kết nối xúc tiến, quảng bá sản phẩm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thương

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh và các xã, phường tiếp tục phối hợp rà soát tất cả sản phẩm để hỗ trợ chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cũng như tham gia các chương trình quảng bá tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.