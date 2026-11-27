Bị cáo Hoàng Đỗ Mạnh Quân tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CACC

Theo cáo trạng, tối 9/5/2026, Bùi Minh Sang (sinh năm 2009, trú xã Ia Grai) đến phòng trọ của Henh (sinh năm 2008, trú xã Kon Gang) tại phường An Phú và đánh người này. Sau khi nghe Henh kể lại sự việc, Quân cùng Dương Gia Bảo (sinh năm 2009, trú xã Đak Đoa) và Nguyễn Tất Đức (sinh năm 2009, trú phường Thống Nhất) tìm đến phòng trọ để đánh Sang.

Đến rạng sáng 12/5/2026, Sang và Bảo tiếp tục xảy ra cãi vã, thách thức nhau qua điện thoại. Khoảng 2h40 cùng ngày, Sang cùng một số người đến dãy trọ tại số 4/4 đường Tuệ Tĩnh, phường Diên Hồng.

Tại đây, nhóm của Quân phát hiện Sang rồi lao vào đánh. Quân dùng chân đạp vào mặt, lấy dép đánh vào đầu nạn nhân. Sau khi Sang bất tỉnh, nhóm này gọi taxi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong lúc 10h cùng ngày do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng người khác. Việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực cần bị xử lý nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Vụ án là lời cảnh tỉnh về hậu quả nghiêm trọng của hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên.