Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐS.

Ngày 22/11, tại phường An Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với 11 xã, phường gồm: An Khê, An Bình, Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong và Krong về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Theo báo cáo, năm 2026, kinh tế-xã hội của các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Các ngành kinh tế chủ yếu phát triển ổn định, thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đáp ứng yêu cầu. Ước cả năm 2026, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm của 11 xã, phường đạt từ 7,3-11%.

Trong đó, phường An Khê dẫn đầu với mức tăng 11%, tiếp đến là phường An Bình 10,06%, xã Đak Pơ 9,61%, xã Cửu An 9,57%, xã Đak Rong 9,07%. Các địa phương còn lại đạt mức tăng từ 7,3-8,83%.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2027, nhiều địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đáng kể, phường An Khê phấn đấu đạt 13,99%, phường An Bình 11,78%, xã Đak Pơ 11,68%, xã Cửu An 10,12% và xã Ya Hội 10%. Các xã còn lại đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8,38-9,25%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã trình bày kịch bản tăng trưởng, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm khai thác tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế trong năm tới.

Định hướng phát triển cho phường An Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, địa phương có lợi thế về vị trí kết nối giữa Quy Nhơn và Pleiku. Vì vậy, cần tập trung phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, khai thác chiều sâu lịch sử, văn hóa để tạo sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đối với phường An Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai khoáng, chế biến nông sản, nâng cao năng suất các nhà máy hiện có; đồng thời hình thành trung tâm đầu mối rau, củ, quả, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch.

Bên cạnh đó, địa phương cần chú trọng phát triển các cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ dọc sông Ba.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐS.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu 11 xã, phường khẩn trương khắc phục tồn tại, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tập trung hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026, nhất là tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và giảm nghèo.

Đối với năm 2027, các địa phương phải nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tế, xác định cụ thể từng nhiệm vụ, dự án và nguồn lực thực hiện. Trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu, trồng rừng gỗ lớn và dược liệu dưới tán rừng. Công nghiệp tập trung vào chế biến sâu, năng lượng tái tạo và logistics.

Đối với thương mại, dịch vụ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phát triển du lịch gắn với lịch sử, văn hóa, sinh thái; tổ chức các sự kiện văn hóa - thương mại định kỳ nhằm kích cầu tiêu dùng.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI. Người đứng đầu các địa phương phải nêu cao trách nhiệm, bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn; kiên quyết thay thế những trường hợp yếu kém, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ngay sau buổi làm việc, 11 xã, phường phải khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng rõ chỉ tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ nguồn lực và tiến độ, gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.