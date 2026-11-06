Gia Lai: 1.455 nghệ nhân tham gia lễ hội đường phố

Lễ hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc

Trong đó, 29 đoàn nghệ nhân đến từ các xã, phường của tỉnh Gia Lai và 10 đoàn nghệ nhân đến từ 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Clip Lễ hội đường phố Gia Lai

Các nghệ nhân trình diễn tại lễ hội đường phố

Lễ hội diễn ra trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Pleiku, với lộ trình dài khoảng 1km, thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi, cổ vũ.

Các nghệ nhân tham gia lễ hội

Trong trang phục truyền thống, các nghệ nhân đi theo từng đoàn trên các tuyến phố, vừa di chuyển vừa trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, đi cà kheo và các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng

Lễ hội là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc; tạo không gian giao lưu, kết nối nghệ nhân các địa phương, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa đến người dân và du khách.

Trình diễn cồng chiêng kết hợp múa xoang

Các em nhỏ hoá trang để trình diễn

Lễ hội thu hút nhiều đoàn nghệ nhân các tỉnh, thành tham gia

Nhiều tiết mục được nghệ nhân trình diễn tại lễ hội

Màn hoá trang tại lễ hội

Lễ hội đường phố thu hút đông đảo nghệ nhân tham gia