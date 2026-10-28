Giá kiểm định ô tô mới: Xe con tối đa 281.800 đồng, xe tải 518.200 đồng

Người sở hữu ô tô từ ngày 26.10 cần lưu ý biểu giá dịch vụ kiểm định mới được áp dụng theo từng loại phương tiện, số chỗ ngồi, số trục và đặc điểm sử dụng năng lượng.

Trong đó, xe tải và xe đầu kéo nhiều trục có mức giá cao nhất, còn những phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh và thân thiện với môi trường được áp dụng mức giá tối đa thấp hơn.

Tuy nhiên, số tiền thực tế chủ xe phải thanh toán tại cơ sở đăng kiểm còn phụ thuộc vào giá niêm yết và các khoản thu theo quy định.

Ngày 26.10.2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1838/QĐ-BXD về giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký, đồng thời giao Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở đăng kiểm thực hiện đúng quy định.

Hình minh họa

Giá kiểm định ô tô con tối đa 281.800 đồng, xe tải lên tới 518.200 đồng

Theo biểu giá mới, ô tô chở người đến 8 chỗ và xe chở người bốn bánh có gắn động cơ có mức giá kiểm định tối đa 281.800 đồng/lần. Đối với phương tiện cùng nhóm sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, mức giá tối đa giảm còn 272.700 đồng.

Đây là nhóm phương tiện được nhiều người quan tâm bởi bao gồm các dòng xe du lịch cỡ nhỏ, xe gia đình phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên, chủ xe cần đối chiếu cách phân loại số chỗ trong hồ sơ phương tiện để xác định đúng nhóm giá áp dụng.

Đối với ô tô chở người từ 9 đến 23 chỗ, giá kiểm định tối đa là 336.400 đồng. Xe từ 24 đến 39 chỗ có mức giá 363.600 đồng, trong khi ô tô chở trên 39 chỗ áp dụng mức tối đa 400.000 đồng.

Những xe chở khách cỡ lớn sử dụng năng lượng sạch có mức giá thấp hơn. Cụ thể, nhóm xe từ 24 đến 39 chỗ được áp dụng giá tối đa 354.500 đồng, còn xe trên 39 chỗ là 390.900 đồng.

Ở nhóm phương tiện vận tải hàng hóa, giá kiểm định được phân chia chi tiết theo số trục và khối lượng toàn bộ theo thiết kế.

Mức cao nhất 518.200 đồng áp dụng cho ô tô tải, ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo và ô tô kéo rơ-moóc thuộc nhóm từ 5 trục trở lên. Với phương tiện cùng loại sử dụng năng lượng sạch, mức tối đa là 490.900 đồng.

Đối với xe tải và xe đầu kéo thuộc nhóm 4 trục, giá kiểm định tối đa là 472.700 đồng, giảm còn 445.500 đồng nếu đáp ứng điều kiện của nhóm phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Xe tải, xe đầu kéo và xe kéo rơ-moóc thuộc nhóm 3 trục được áp dụng mức tối đa 400.000 đồng, trong khi phương tiện sử dụng năng lượng sạch có mức tương ứng 390.900 đồng.

Với xe tải 2 trục, mức giá tiếp tục được phân chia theo khối lượng toàn bộ theo thiết kế. Xe có khối lượng từ 4.000kg trở lên thuộc nhóm áp dụng giá tối đa 354.500 đồng; phương tiện sử dụng năng lượng sạch có mức tối đa 336.400 đồng.

Riêng xe tải 2 trục có khối lượng toàn bộ theo thiết kế dưới 4.000kg được áp dụng mức tối đa 300.000 đồng, hoặc 290.900 đồng đối với phương tiện thuộc nhóm sử dụng năng lượng sạch.

Việc phân loại cụ thể nhằm phản ánh sự khác biệt về quy mô, kết cấu và yêu cầu kỹ thuật khi kiểm tra từng nhóm phương tiện. Những xe có nhiều trục, kết cấu phức tạp thường cần thực hiện nhiều hạng mục kiểm tra hơn so với ô tô chở người thông thường.

Bảng giá dịch vụ kiểm định tối đa áp dụng từ ngày 26.10.2026:

Đối với rơ-moóc và sơmi rơ-moóc, biểu giá quy định riêng như sau:

Đơn vị: đồng/xe/lần kiểm định. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Trong bảng, nhóm xe năng lượng sạch được hiểu là phương tiện thuộc diện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường theo quy định. Đối với xe chở người chuyên dùng, cách phân nhóm phải căn cứ đúng phụ lục quyết định; ô tô cứu thương, ô tô chở phạm nhân và ô tô chở học sinh dưới 15 chỗ thuộc nhóm giá 363.600 đồng, hoặc 354.500 đồng nếu sử dụng năng lượng sạch.

Giá dịch vụ kiểm định tối đa không đồng nghĩa đây là toàn bộ số tiền chủ xe phải thanh toán khi đăng kiểm. Theo cơ chế quản lý giá hiện hành, các cơ sở đăng kiểm được quyết định mức giá cụ thể nhưng không vượt quá mức tối đa do Bộ Xây dựng ban hành.

Chủ phương tiện cần kiểm tra bảng giá niêm yết tại cơ sở đăng kiểm, đồng thời phân biệt tiền dịch vụ kiểm định với VAT, lệ phí cấp giấy chứng nhận và các khoản thu khác theo quy định.

Xe sử dụng năng lượng sạch được áp dụng mức giá thấp hơn

Một trong những điểm đáng chú ý của biểu giá mới là việc phân biệt giữa phương tiện thông thường và những xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Chẳng hạn, ô tô chở người đến 8 chỗ thuộc nhóm được áp dụng giá kiểm định tối đa 281.800 đồng, trong khi mức tối đa đối với phương tiện sử dụng năng lượng sạch tương ứng là 272.700 đồng, thấp hơn 9.100 đồng.

Với xe tải và xe đầu kéo từ 5 trục trở lên, khoảng chênh lệch lớn hơn, lên tới 27.300 đồng cho mỗi lần kiểm định.

Các mức chênh lệch này cho thấy biểu giá được xây dựng có xét đến đặc điểm sử dụng năng lượng của phương tiện, bên cạnh kết cấu và quy mô xe.

Tuy nhiên, không nên hiểu tất cả ô tô có sử dụng điện hoặc kết hợp nhiều nguồn nhiên liệu đều mặc nhiên được hưởng mức giá thấp hơn.

Việc xác định phương tiện thuộc nhóm sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường phải căn cứ vào cách phân loại theo quy định hiện hành và thông tin kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận.

Đối với những phương tiện có cấu hình đặc biệt hoặc sử dụng hệ thống động lực kết hợp, chủ xe cần kiểm tra thông tin phân loại trước khi áp dụng mức giá tương ứng.

Thực tế, ô tô điện, xe hybrid và những dòng phương tiện sử dụng nhiên liệu thay thế có thể khác nhau về kết cấu và hệ thống vận hành. Vì vậy, việc xác định nhóm giá cần dựa trên hồ sơ kỹ thuật chứ không chỉ dựa vào tên thương mại hoặc cách quảng cáo của nhà sản xuất.

Quyết định mới xác định giá dịch vụ kiểm định tối đa, không quy định rằng mọi cơ sở đăng kiểm bắt buộc phải thu bằng đúng những con số trong bảng.

Theo cơ chế quản lý giá dịch vụ kiểm định đang áp dụng từ ngày 20.1.2026, các cơ sở đăng kiểm được chủ động quyết định mức giá cụ thể nhưng không vượt quá giới hạn do Bộ Xây dựng ban hành.

Điều này đồng nghĩa với việc cùng một loại ô tô, mức giá dịch vụ kiểm định được niêm yết tại các cơ sở có thể khác nhau, miễn bảo đảm đúng quy định về giá.

Các đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm kê khai, niêm yết, công khai mức giá và thực hiện đúng những khoản thu đã công bố. Chủ xe vì thế nên kiểm tra bảng giá tại cơ sở dự định sử dụng dịch vụ trước khi đưa phương tiện đến kiểm định.

Chủ xe cần lưu ý những khoản tiền nào khi đi đăng kiểm?

Một điểm quan trọng trong biểu giá mới là các mức công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Vì vậy, số tiền chủ phương tiện thực tế thanh toán có thể cao hơn giá dịch vụ niêm yết chưa thuế.

Ngoài VAT, giá dịch vụ kiểm định còn cần được phân biệt với lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định và các khoản thu khác theo quy định pháp luật.

Chẳng hạn, một ô tô con thuộc nhóm áp dụng mức giá dịch vụ tối đa 281.800 đồng chưa có nghĩa chủ xe chỉ cần chuẩn bị đúng số tiền này cho toàn bộ thủ tục đăng kiểm.

Tùy trường hợp, tổng số tiền thanh toán có thể bao gồm giá dịch vụ kiểm định, VAT, lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định và phí sử dụng đường bộ nếu đến kỳ phải nộp.

Đây là những khoản có bản chất khác nhau và cần được thể hiện rõ khi cơ sở đăng kiểm thu tiền.

Trong đó, giá dịch vụ kiểm định là khoản chi trả cho việc kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của xe. Lệ phí cấp giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định riêng, còn phí sử dụng đường bộ được xác định dựa trên nhóm phương tiện và thời gian phải nộp.

Đối với ô tô thuộc diện được miễn kiểm định lần đầu, chủ xe không phải thực hiện kiểm tra kỹ thuật theo dây chuyền trong lần đầu nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật. Tuy nhiên, việc miễn kiểm định không có nghĩa được miễn tất cả thủ tục cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Một vấn đề khác cần lưu ý là chi phí kiểm định lại đối với phương tiện không đạt yêu cầu.

Theo Thông tư 40/2025/TT-BXD, nếu xe phải kiểm định lại ngay trong ngày, cơ sở đăng kiểm được thu tối đa 50% mức giá dịch vụ kiểm định cụ thể đang áp dụng tại đơn vị cho mỗi lần kiểm định lại.

Trường hợp chủ xe đưa phương tiện đến kiểm định lại vào ngày khác hoặc tại một cơ sở đăng kiểm khác, giá dịch vụ được tính bằng 100% mức giá cụ thể của cơ sở thực hiện.

Chẳng hạn, nếu một cơ sở niêm yết giá kiểm định ô tô con là 280.000 đồng chưa bao gồm VAT, thì mức giá dịch vụ kiểm định lại ngay trong ngày tối đa là 140.000 đồng cho mỗi lần. Nếu kiểm định lại vào ngày khác, mức giá dịch vụ là 280.000 đồng theo cách tính nêu trên, chưa tính các khoản thuế, lệ phí liên quan.

Quy định này khiến việc chuẩn bị tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi đăng kiểm trở nên quan trọng hơn, nhất là với những xe sử dụng lâu năm.

Chủ xe nên kiểm tra hệ thống phanh, đèn chiếu sáng, lốp, gạt mưa, tình trạng khí thải và những hạng mục liên quan đến an toàn trước khi đến cơ sở đăng kiểm. Việc chủ động bảo dưỡng không bảo đảm chắc chắn xe sẽ đạt kiểm định, nhưng có thể hạn chế nguy cơ phải quay lại vì những lỗi kỹ thuật dễ phát hiện.

Ngoài ra, trường hợp khách hàng yêu cầu kiểm định phương tiện ngoài cơ sở đăng kiểm hoặc ngoài giờ làm việc thông thường, có thể phát sinh thêm chi phí thực tế theo quy định và điều kiện cung cấp dịch vụ.

Những khoản này không được mặc nhiên tính chung vào giá kiểm định cơ bản mà cần xác định, công khai theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định 1838/QĐ-BXD tại các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc. Các đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm thu đúng giá đã niêm yết và không vượt mức tối đa được ban hành.

Việc áp dụng biểu giá mới giúp xác định rõ giới hạn giá dịch vụ đối với từng nhóm phương tiện, đồng thời tạo cơ sở để chủ xe đối chiếu khi thực hiện thủ tục.

Với người sở hữu ô tô cá nhân, mức giá cần quan tâm trước hết là 281.800 đồng đối với nhóm xe chở người đến 8 chỗ, hoặc 272.700 đồng nếu phương tiện đáp ứng điều kiện áp dụng mức giá dành cho xe năng lượng sạch. Đây đều là giá tối đa chưa gồm VAT, không phải tổng số tiền đăng kiểm phải thanh toán.

Đối với doanh nghiệp vận tải, việc phân loại chính xác số trục, khối lượng và đặc điểm sử dụng năng lượng sẽ quyết định mức giá áp dụng cho từng xe trong đội phương tiện.

Từ ngày 26.10.2026, chủ phương tiện nên đối chiếu nhóm xe và bảng giá niêm yết tại cơ sở đăng kiểm, đồng thời kiểm tra chứng từ thanh toán để phân biệt giá dịch vụ kiểm định với những khoản phí, lệ phí khác. Điều này giúp chủ xe chủ động chi phí và tránh những nhầm lẫn khi thực hiện thủ tục đăng kiểm theo quy định mới.