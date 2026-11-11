Giá khởi điểm 5 lô đất Khu đô thị mới Thủ Thiêm hơn 18.000 tỷ đồng

Tài sản gắn liền trên đất là 3.790 căn hộ

5 lô đất đưa ra đấu giá gồm R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4 ha).

Lô R1 có diện tích 31.461,7 m², lô R2 8.167 m², lô R3 7.342,7 m², lô R4 19.616,2 m² và lô R5 12.235,1 m². Tổng diện tích 78.822,7 m².

Tài sản gắn liền với đất gồm 3.790 căn hộ chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, 2.220 căn thuộc các lô R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc các lô R4, R5.

Giá khởi điểm được xác định hơn 18.253,84 tỷ đồng, gồm 11.316,79 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất, 6.360,12 tỷ đồng giá trị công trình xây dựng và 576,93 tỷ đồng giá trị phân bổ hạ tầng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 39.843,76 tỷ đồng. Theo phương án đấu giá, doanh nghiệp tham gia phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến, tương đương khoảng 7.968,75 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn/, theo phương thức trả giá lên. Bước giá tối thiểu là 30 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 10/11 đến 17 giờ ngày 25/11/2026. Tiền mua hồ sơ là 1 triệu đồng/hồ sơ; tiền đặt trước hơn 3.650,76 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Thời hạn nộp tiền đặt trước đến 17 giờ ngày 9-12-2026.

Người tham gia có thể xem tài sản trực tiếp từ ngày 16 đến 20-11-2026. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ 9 giờ 30 đến 10 giờ ngày 11-12-2026 trên hệ thống trực tuyến của Bộ Công an: https://daugiatructuyen.gov.vn/.