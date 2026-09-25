Giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt sau tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Giá khí đốt tự nhiên chuẩn của châu Âu tăng 4% ngay khi mở cửa phiên giao dịch tại Amsterdam hôm thứ Năm, trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn còn cách xa nhau về cách thức chấm dứt xung đột và khai thông các chuyến hàng LNG đang bị mắc kẹt do tình trạng ách tắc tại eo biển Hormuz.

Sau khi tăng 4% ngay đầu phiên, giá hợp đồng tháng gần nhất tại Trung tâm chuyển giao quyền sở hữu khí đốt Hà Lan (TTF) - mức giá tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu - đã hạ nhiệt, nhưng vẫn tăng 3%, lên 84,30 USD (74 euro)/MWh vào giữa buổi sáng.

Giá khí đốt đã giảm so với mức đỉnh trong tháng này là khoảng 93 USD (82 euro)/MWh - mức cao nhất kể từ tháng 1/2023, thời điểm châu Âu trải qua mùa đông đầu tiên mà phần lớn nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga bị cắt giảm.

Mặc dù giá đã giảm trong những ngày gần đây, tình trạng bế tắc kéo dài tại eo biển Hormuz cùng những lo ngại về việc lượng LNG thực tế rời khỏi khu vực Trung Đông vẫn ở mức thấp đã thúc đẩy một đợt tăng giá mới tại châu Âu vào đầu phiên thứ Năm. Điều này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang chật vật bổ sung khí vào các kho dự trữ trước mùa đông.

Mỹ và Iran đã nối lại các cuộc tiếp xúc gián tiếp và tiến hành đàm phán bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần này, nhưng chưa đạt được tiến triển đáng kể nào.

Một số lô hàng LNG của Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tìm cách đi qua eo biển Hormuz trong những tuần gần đây, nhưng khối lượng này vẫn quá nhỏ để tạo ra thay đổi đáng kể đối với cán cân cung - cầu LNG toàn cầu.

Dòng chảy LNG bị đình trệ từ Trung Đông trong sáu tháng qua đã đẩy giá khí đốt tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng 2022-2023, khi các bên mua phải cạnh tranh để giành nguồn cung sẵn có mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Đầu tuần này, Fitch Ratings đã nâng dự báo giá khí đốt TTF trong năm nay và năm tới do tác động từ xung đột Iran.

Fitch Ratings cho biết: "Việc nâng các giả định về giá khí đốt TTF phản ánh những gián đoạn đối với dòng LNG qua eo biển Hormuz, tuyến đường từng chiếm 20% nguồn cung LNG toàn cầu trước khi xung đột xảy ra".

Fitch Ratings nhận định thêm: "Các kho dự trữ khí đốt của EU hiện chỉ đầy khoảng hai phần ba, đủ để tránh gián đoạn nguồn cung trong mùa đông nhưng thấp hơn đáng kể so với mức 80-90% vào cùng thời điểm trong giai đoạn 2022-2025".