Giá khí đốt tại châu Âu tăng có thể tác động nhanh đến lạm phát

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Giá khí đốt tự nhiên bán buôn đã tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm ngoái do xung đột tại Trung Đông làm hạn chế nguồn cung toàn cầu, đồng thời mức dự trữ thấp tại châu Âu làm gia tăng nguy cơ giá cả tiếp tục leo thang.ECB cho biết những thay đổi trên thị trường khí đốt tại châu Âu kể từ khi xung đột giữa Nga tại Ukraine vào năm 2022 làm gián đoạn nguồn cung, bao gồm việc áp dụng cơ chế định giá linh hoạt hơn và các hợp đồng có thời hạn cố định ngắn hơn, sẽ khiến giá bán lẻ cũng sẽ bám sát các biến động thị trường hơn.

Một cuộc khảo sát do các ngân hàng trung ương trong khối thực hiện cho thấy, những thay đổi về giá khí đốt bán buôn sẽ tác động đến lạm phát giá khí đốt trong vòng 1-3 tháng tại hơn một nửa số quốc gia thuộc Eurozone, tỷ lệ đã tăng lên so với năm 2022. Đối với khoảng 1/10 số quốc gia, những tác động sẽ diễn ra trong vòng 4-6 tháng, và đối với 1/3 số quốc gia, thời gian này là từ 7-12 tháng. Đáng chú ý là tỷ lệ các quốc gia mà quá trình tác động diễn ra chậm, trong khoảng 13-24 tháng, đã giảm từ mức khoảng 40% xuống còn khoảng 5% kể từ năm 2022.

Kết quả khảo sát này rất đáng chú ý trong bối cảnh lạm phát đã vượt mức 3%, cao hơn mục tiêu 2% của ECB và một số chuyên gia kinh tế dự báo con số này sẽ chạm mốc 4% vào cuối năm, tạo áp lực buộc ECB phải tiếp tục tăng lãi suất sau hai đợt tăng trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, ECB nhận định giá điện hiện ít chịu tác động từ giá khí đốt hơn so với trước đây, do tỷ trọng sản xuất năng lượng tái tạo gia tăng đã làm giảm vai trò của khí đốt trong cơ cấu chi phí.