Giá khí đốt tại châu Âu áp sát mức cao nhất kể từ năm 2022

Giá khí đốt tự nhiên chuẩn tại châu Âu vẫn neo gần mức cao nhất kể từ cuối năm 2022, khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar làm trầm trọng thêm khó khăn của Liên minh châu Âu (EU) trong việc bổ sung lượng khí dự trữ đã suy giảm trước mùa đông.

Giá hợp đồng khí đốt giao tháng gần nhất tại Trung tâm giao dịch Title Transfer Facility (TTF) của Hà Lan, mức giá tham chiếu cho thị trường khí đốt châu Âu, giảm 1% vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm theo giờ Amsterdam, trong bối cảnh giá dầu thô kỳ hạn đi xuống.

Tuy nhiên, ở mức 96,56 USD (86,03 euro)/MWh, giá khí đốt hiện vẫn ở vùng cao nhất kể từ tháng 12/2022, thời điểm châu Âu đối mặt với mùa đông đầu tiên khi phần lớn nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga bị cắt giảm.

Theo dữ liệu của Gas Infrastructure Europe, tính đến ngày 14/10, các cơ sở lưu trữ khí đốt của EU mới được lấp đầy 74% công suất. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm, khoảng 86%, vào cùng thời điểm trong năm, khi mùa sưởi ấm đang đến gần.

Trong bối cảnh những lo ngại về nguồn cung ngày càng gia tăng, giá khí đốt châu Âu vẫn duy trì ở mức tương đương thời kỳ khủng hoảng năng lượng 2022-2023. Nguyên nhân là nguồn cung LNG từ Trung Đông chưa phục hồi với tốc độ tương đương dòng chảy dầu mỏ.

"Đáng tiếc là thị trường khí đốt tự nhiên chưa chứng kiến sự phục hồi tương tự về dòng chảy LNG từ vịnh Ba Tư như những gì đã diễn ra đối với nguồn cung dầu mỏ", ông Warren Patterson, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại ngân hàng ING, nhận định trong báo cáo công bố hôm thứ Năm.

Lượng LNG xuất khẩu từ Trung Đông hiện vẫn thấp hơn khoảng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Patterson cho biết thị trường ngày càng chấp nhận khả năng nguồn cung LNG từ vịnh Ba Tư sẽ tiếp tục gần như vắng bóng trên thị trường toàn cầu trong phần lớn mùa đông ở Bắc bán cầu. Theo ông, châu Âu và châu Á sẽ tiếp tục cạnh tranh để giành nguồn LNG giao ngay, qua đó duy trì sức ép tăng giá đối với cả khí đốt tự nhiên và LNG giao ngay.

Giá khí đốt có nguy cơ tăng vọt hơn nữa nếu mùa đông tại châu Âu hoặc châu Á, hoặc cả hai khu vực, lạnh hơn dự kiến; hoặc nếu thị trường phải đối mặt với một đợt gián đoạn nguồn cung mới.

Trong báo cáo triển vọng thị trường khí đốt mùa đông công bố trong tuần này, công ty tư vấn Timera Energy nhận định châu Âu bước vào mùa đông với lượng dự trữ thấp hơn thông thường, trong khi châu Á phần lớn đã sử dụng hết dư địa điều chỉnh nhu cầu. Điều này làm gia tăng nguy cơ giá khí đốt tăng đột biến vào cuối mùa đông.

"Triển vọng mùa đông 2026-2027 của chúng tôi giả định eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa trong suốt quý IV/2026, trước khi dần mở cửa trở lại trong quý I/2027. Trong kịch bản này, áp lực tăng giá vào cuối mùa đông sẽ đặc biệt nghiêm trọng nếu lượng khí đốt dự trữ của châu Âu xuống thấp", các chuyên gia của Timera Energy nhận định.