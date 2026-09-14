Giá khí đốt châu Âu vượt mốc 1.000 USD lần đầu kể từ tháng 12/2022

Cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN

Dẫn dữ liệu từ sàn giao dịch ICE tại London, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin giá khí đốt tại châu Âu đã vượt mốc 1.000 USD/1.000 m3 trong phiên giao dịch ngày 14/9, đánh dấu lần đầu tiên mức giá này được vượt qua kể từ tháng 12/2022.

Giá hợp đồng tương lai giao tháng 10 tại trung tâm TTF (Hà Lan) đã tăng lên khoảng 1.004 USD/1.000 m3, tương đương 84,07 euro/MWh.

Trong khi đó, giá khí đốt giao ngay tại các trung tâm giao dịch chính của châu Âu đã vượt mốc 1.000 USD/1.000 m3 từ tuần trước. Cụ thể, giá giao hàng vào ngày hôm sau tại trung tâm TTF đã chạm mức 1.005 USD, tương đương 83,685 euro/MWh.

Tập đoàn Gazprom lưu ý mùa sưởi ấm đang đến gần, làm thu hẹp nhanh chóng cơ hội bổ sung lượng khí đốt dự trữ tại các kho chứa ngầm ở châu Âu, trong bối cảnh giá khí đốt đã tăng lên mức từng được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng năng lượng cuối năm 2022.

Giá khí đốt tại châu Âu gia tăng trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chịu sức ép về năng lượng do lượng khí đốt dự trữ hiện ở mức thấp nhất trong 15 năm. Nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn đã đẩy giá khí đốt tăng cao, đồng thời làm chậm quá trình tích trữ, làm gia tăng nguy cơ giá năng lượng tiếp tục leo thang trong mùa Đông 2026-2027.

Theo báo Le Monde, các kho dự trữ khí đốt của EU hiện mới đạt khoảng 65% công suất, mức thấp nhất trong 15 năm vào thời điểm đầu tháng 9. Thông thường, từ đầu mùa Xuân, các nước châu Âu bắt đầu tích trữ khí đốt để chuẩn bị cho nhu cầu tăng cao trong mùa Đông.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông đã làm đảo lộn kế hoạch này. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến Qatar không thể xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), qua đó đẩy giá khí đốt tăng mạnh. Trước tình hình đó, các nhà cung cấp năng lượng châu Âu đã giảm lượng mua vào với hy vọng thị trường sớm ổn định và giá sẽ hạ nhiệt.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhận định giá khí đốt tại châu Âu có thể tăng lên tới 1.500 USD/1.000 m3.