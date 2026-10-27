Giá khí đốt châu Âu lên cao nhất 4 năm trước thềm mùa đông

Trong phiên giao dịch đầu tuần tại Amsterdam (Hà Lan), giá hợp đồng khí đốt giao tháng tới trên Sàn giao dịch TTF – mức tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu – tăng 2,1%, lên 107,40 USD (95,73 euro)/MWh. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2022.

Đà tăng này nối tiếp mức tăng 7% trong tuần trước, đưa giá khí đốt châu Âu lên mức cao nhất kể từ mùa thu năm 2022, thời điểm khu vực này bước vào mùa đông đầu tiên sau khi mất phần lớn nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga.

Tính đến ngày 25/10, các kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) mới đạt 74,62% công suất, theo dữ liệu của Gas Infrastructure Europe. Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 86% của cùng thời điểm trong 5 năm qua, ngay trước khi mùa sưởi ấm bắt đầu.

Ảnh minh họa: Theo Oiprice.

Năm nay, dự trữ khí đốt của châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong các mùa thu gần đây do gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông. Cuộc khủng hoảng trong khu vực đã làm suy giảm đáng kể lượng khí hóa lỏng xuất khẩu từ vùng Vịnh Ba Tư, trong đó có Qatar – một trong những nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới trước khi xung đột bùng phát.

Trong bảy tháng qua, các lô hàng LNG từ Qatar sụt giảm nghiêm trọng, buộc các nước châu Âu và châu Á phải cạnh tranh gay gắt để tìm nguồn cung thay thế trên thị trường giao ngay. Trong khi hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ Trung Đông đã phục hồi, nguồn cung LNG vẫn chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể. Điều này tiếp tục gây sức ép lên thị trường khí đốt, đẩy giá tại châu Âu và châu Á lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Triển vọng nguồn cung càng trở nên đáng lo ngại khi mùa đông đến gần. Nếu các chuyến hàng LNG không thể đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới, áp lực tăng giá khí đốt có thể tiếp tục gia tăng.

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, lượng khí đốt dự trữ của châu Âu hiện vào khoảng 845 TWh, thấp hơn khoảng 100 TWh so với cùng kỳ năm ngoái.

“Chỉ riêng phần thiếu hụt này đã tương đương với năng lượng chứa trong hơn 80 tàu chở LNG cỡ lớn”, ông Hansen cho biết trong một tuyên bố. Theo ông, mức chênh lệch này cho thấy lượng khí đốt nhập khẩu bổ sung mà châu Âu cần để khôi phục dự trữ trước mùa đông là rất lớn.