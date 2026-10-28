Giá khí đốt châu Âu lần đầu chạm mốc 100 euro/MWh kể từ năm 2022

Các đường ống dẫn khí tại cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên do Công ty Hungarian Gas Storage Ltd. vận hành ở làng Zsana, Hungary. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo dữ liệu của sàn giao dịch ICE, trong phiên 28/10, hợp đồng khí đốt giao tháng gần nhất tại trung tâm TTF của Hà Lan có lúc giao dịch ở mức 100 euro/MWh, tăng khoảng 4% so với phiên trước khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Hiện giá giao dịch ở mức gấp khoảng 3 lần so với trước khi xung đột bùng phát.

Các hộ gia đình và ngành công nghiệp châu Âu đã chịu sức ép từ giá năng lượng cao trong năm nay, vì cuộc chiến giữa Mỹ và Iran làm tăng chi phí dầu, nhiên liệu vận tải, khí đốt, điện và thực phẩm. Giới phân tích và các nhà dự báo trong ngành dự đoán giá khí đốt sẽ còn ở mức cao ít nhất một năm nữa, ngay cả khi chiến tranh chấp dứt và mùa Đông ôn hòa. Nguyên nhân là châu Âu cần bổ sung các kho dự trữ khí đốt, vốn đã cạn xuống mức thấp kỷ lục.

Giá khí đốt bán buôn cao đang ảnh hưởng đến hóa đơn khí đốt và điện của người tiêu dùng, vì các nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên thường quyết định giá điện vào những giai đoạn nhu cầu cao nhất. Trước tình hình này, một số doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp dùng khí đốt làm nguyên liệu đầu vào, như phân bón, hóa chất và sản xuất thép, đã cắt giảm sản lượng.