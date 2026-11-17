Các cơ quan dự báo thời tiết nhận định nhiệt độ tại phần lớn châu Âu sẽ ôn hòa hơn trong những ngày tới, trong khi dòng khí tự nhiên được vận chuyển tới các cơ sở xuất khẩu LNG của Mỹ đạt mức cao kỷ lục vào cuối tuần qua.

Giá hợp đồng khí đốt giao tháng gần nhất tại Trung tâm giao dịch Title Transfer Facility (TTF) của Hà Lan, chỉ số tham chiếu của thị trường khí đốt châu Âu, giảm 3,3% vào lúc 10h00 theo giờ Amsterdam ngày thứ Hai, xuống còn 96,85 USD/MWh (87,965 euro/MWh).

Mức giá này thấp hơn so với cuối tuần trước, thời điểm giá khí đốt châu Âu ghi nhận mức tăng 6% trong cả tuần, khi những bất ổn liên quan đến cuộc chiến Iran quay trở lại thị trường năng lượng sau đợt bán tháo mạnh ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Mặc dù giảm so với mức đỉnh của tuần trước, giá khí đốt chuẩn tại châu Âu vẫn cao hơn đáng kể so với cùng thời điểm năm ngoái, trong bối cảnh các cơ sở lưu trữ khí đốt trên toàn Liên minh châu Âu (EU) hiện chỉ đạt khoảng 70% công suất, so với mức 89% vào tháng 11/2025.

Dù lượng khí đốt dự trữ tại châu Âu đang ở mức thấp nhất, hai yếu tố gây sức ép giảm giá đã xuất hiện vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai. Đó là dự báo nhiệt độ trong tuần tới sẽ ôn hòa hơn tại phần lớn châu Âu và dòng khí đốt qua đường ống tới các cơ sở LNG của Mỹ đạt mức cao kỷ lục vào cuối tuần.

Theo dữ liệu do BloombergNEF công bố hôm thứ Hai, lưu lượng khí đốt qua đường ống tới các cơ sở LNG của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 21,8 tỷ feet khối (bcf) vào thứ Bảy, cao hơn 12% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Một số dự án LNG mới tại Mỹ đã nâng công suất hoạt động, trong khi các dây chuyền hóa lỏng hiện hữu cũng tăng cường xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh châu Âu và châu Á đang cạnh tranh để giành từng lô LNG giao ngay không phải đi qua eo biển Hormuz.

Mặc dù những lo ngại trước mắt đã tạm thời dịu bớt, châu Âu vẫn đối mặt với tình trạng dễ bị tổn thương về nguồn cung khí đốt trước thềm mùa đông. Lưu lượng LNG đi qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trước chiến tranh, trong khi QatarEnergy đã gia hạn tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng giao hàng ít nhất đến hết tháng 12/2026.