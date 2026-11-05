Giá khí đốt châu Âu hạ nhiệt, chờ tín hiệu từ Washington

Giá khí đốt tự nhiên chuẩn tại châu Âu giảm trong phiên sáng thứ Tư, khi các nhà giao dịch chờ đợi diễn biến tiếp theo tại Iran, sau khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Hợp đồng khí đốt giao tháng gần nhất tại trung tâm giao dịch Title Transfer Facility (TTF) của Hà Lan - chuẩn giá khí đốt của châu Âu - giảm 2% vào lúc 9h sáng tại Amsterdam hôm thứ Tư, xóa bỏ mức tăng khoảng 1% trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại về những động thái tiếp theo của ông Trump liên quan đến Iran.

Thị trường khí đốt châu Âu, cũng như thị trường dầu mỏ toàn cầu, đang chờ xem Mỹ có tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran như những lo ngại trong những ngày gần đây, hay sẽ tìm cách theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Giá hợp đồng TTF giao tháng gần nhất ở mức 89,59 euro (100,85 USD)/MWh vào đầu phiên thứ Tư, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hơn 101,82 euro (114 USD)/MWh vào cuối tuần trước. Khi đó, giá chuẩn khí đốt châu Âu vượt mốc 100 euro/MWh lần đầu tiên kể từ năm 2022, trong cuộc khủng hoảng khí đốt trước đây, khi Nga cắt nguồn cung khí đốt qua đường ống cho phần lớn khách hàng châu Âu sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Châu Âu vẫn ở trong tình thế dễ bị tổn thương về nguồn cung khi mùa đông đang đến gần. Dòng LNG từ Qatar hiện chỉ còn ở mức rất nhỏ, trong khi QatarEnergy đã gia hạn tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng giao LNG ít nhất đến hết tháng 12/2026.

Theo dữ liệu của Gas Infrastructure Europe, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) đạt mức lấp đầy 74,33% tính đến ngày 3/11, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 86% trong 5 năm qua vào cùng thời điểm đầu mùa sưởi ấm. Khi nhiệt độ giảm và mùa sưởi ấm bắt đầu, hoạt động rút khí khỏi kho đã diễn ra tại phần lớn các quốc gia EU.

Các nhà phân tích cho rằng bất kỳ sự leo thang nào trở lại trong cuộc xung đột tại Iran cũng có thể đẩy giá khí đốt châu Âu lên trên 100 euro/MWh, do kéo dài tình trạng bất khả kháng đối với nguồn cung của Qatar sang năm tới.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định trong báo cáo công bố hôm thứ Ba rằng thị trường khí đốt toàn cầu có thể tiếp tục căng thẳng sâu sang năm sau, khi châu Âu bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp nhất trong hơn một thập kỷ.