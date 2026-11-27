Theo thông tin ban đầu, anh Lê Minh H (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đăng thông tin rao bán xe máy Honda Air Blade trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, một tài khoản Facebook có tên “Ngọc Danh” liên hệ hỏi mua và hẹn gặp giao dịch tại khu đất trồng tràm thuộc khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều.

Tối 25/11, anh H đến địa điểm đã hẹn. Khi đến nơi, hai đối tượng, trong đó có người sử dụng tài khoản Facebook “Ngọc Danh”, dẫn anh H vào khu đất trồng tràm để giao dịch mua bán xe máy. Tại đây, anh H bất ngờ bị 6 đối tượng sử dụng hung khí tấn công, khống chế và cướp chiếc xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Công an bắt giữ một đối tượng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Triều đã khẩn trương phối hợp với Phòng CSHS điều tra truy bắt các đối tượng. Sau khoảng 10 giờ truy xét, Công an đã xác định và bắt các đối tượng có liên quan đến vụ cướp tài sản, gồm: Danh Ngọc (SN 2004, ngụ tỉnh Kiên Giang); Đặng Văn Trường (SN 2009, ngụ tỉnh Kiên Giang); Trần Lê Gia Huy (SN 2008, ngụ tỉnh Hà Tĩnh); Ngô Tấn Lộc (SN 2010) và Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003 đều ngụ TP Đồng Nai).

Quá trình truy xét, Công an đã thu giữ 1 xe máy là tài sản bị cướp của anh H và 1 xe máy các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã bàn bạc, thống nhất sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin có nhu cầu trao đổi xe nhằm tạo lòng tin, dụ những người có nhu cầu mua bán, đổi xe đến địa điểm đã hẹn. Khi nạn nhân đến nơi, các đối tượng tổ chức dàn cảnh, khống chế và cướp tài sản.