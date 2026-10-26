Giá kẹo tại Mỹ tăng cao vào mùa Halloween

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Tuần này, chuỗi siêu thị giảm giá Aldi quảng cáo một gói kẹo sôcôla tổng hợp gồm 135 thanh của Mars Inc với giá 19,87 USD. Mức giá này gần tương đương với số tiền người tiêu dùng phải trả cho một gói kẹo tổng hợp gồm 250 thanh cách đây 5 năm.

Theo NielsenIQ, một công ty nghiên cứu thị trường, doanh số kẹo Halloween đã giảm 6,7% trong tháng tính đến ngày 17.10 so với cùng kỳ năm ngoái. Nielsen cũng ghi nhận doanh số kẹo giảm 11,7% vào giữa tháng 9 trước mùa lễ hội. Đây là mức giảm mạnh nhất đối với thị trường kẹo Halloween trong hai năm qua.

Dữ liệu của Nielsen cũng cho biết giá trung bình của các loại kẹo Halloween không chứa sôcôla, chẳng hạn như kẹo dẻo và kẹo mút, là 6,08 USD/pound trong 9 tuần tính đến ngày 17.10, thấp hơn khoảng 3% so với năm ngoái. Dù vậy, mức giá giảm này vẫn không giúp doanh số tăng lên.

Nguyên nhân khiến giá kẹo gia tăng vào mùa Halloween bắt nguồn từ giá ca cao tăng cao. Giá ca cao toàn cầu đạt mức kỷ lục 10.710 USD/tấn vào tháng 1.2025 do thời tiết bất lợi tại Tây Phi. Đây cũng là khu vực cung cấp 70% lượng ca cao dùng cho sản xuất sôcôla trên thế giới, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Giá ca cao cũng bắt đầu tăng trở lại vào mùa xuân do diễn biến căng thẳng ở Trung Đông.

Hiện tượng thời tiết El Nino cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng ca cao khi thời tiết nóng và khô được dự kiến kéo dài đến tháng 2.

Theo các chuyên gia, giá xăng cao đã làm gia tăng mối lo ngại của người Mỹ về khả năng chi trả, từ đó khiến nhu cầu đối với các loại kẹo bánh Halloween suy giảm.

Để ứng phó với giá thực phẩm tăng cao, người tiêu dùng Mỹ thường xuyên ghé thăm các siêu thị nhỏ hơn, đồng thời chỉ mua sản phẩm ngay trước khi có nhu cầu sử dụng.

Theo Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia Mỹ, tính đến giữa tháng 10 năm nay, chỉ có các loại kẹo đóng gói nhỏ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số. Trong khi đó, các túi kẹo cỡ lớn và cực lớn lại chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất