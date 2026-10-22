Giá iPhone Duo tại Việt Nam đắt hàng đầu Đông Nam Á

Mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple - iPhone Duo - mở cổng đặt hàng trực tuyến tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng ngày 16/10, nhưng không giống nhau về giá mà có sự phân bổ rõ rệt theo từng khu vực địa lý.

Tại thị trường Việt Nam, dòng thiết bị gập cao cấp này được định vị ở phân khúc giá kỷ lục, vượt xa mặt bằng chung của điện thoại truyền thống và tương đương chi phí của những dòng máy tính xách tay chuyên dụng cấu hình cao.

Cụ thể, trên hệ thống phân phối chính hãng và cửa hàng trực tuyến của Apple, phiên bản iPhone Duo dung lượng 256 GB có mức giá khởi điểm 64,99 triệu đồng (khoảng 2.513 USD).

Các phiên bản bộ nhớ cao hơn lần lượt được niêm yết ở mức 71,5 triệu đồng (khoảng 2.765 USD) cho bản 512 GB và chạm mốc 103,99 triệu đồng (khoảng 4.020 USD) đối với tùy chọn tối đa 2 TB.

Mức giá này phản ánh khoản chênh lệch rất lớn so với dòng smartphone dạng thanh, khi giá khởi điểm của mẫu máy gập cao hơn chiếc iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng tới hàng chục triệu đồng.

Giá mở bán iPhone Duo 256 GB tại một số thị trường trên thế giới.

Chênh lệch lớn giữa các thị trường trong khu vực Đông Nam Á

Dữ liệu so sánh từ nền tảng theo dõi giá Nukeni trên 40 thị trường toàn cầu cho thấy sự phân hóa rõ nét về chi phí sở hữu iPhone Duo ngay trong khu vực Đông Nam Á.

Trong số 5 quốc gia được khảo sát, Việt Nam là thị trường có giá bán đắt thứ hai với 2.513 USD cho phiên bản 256 GB, chỉ xếp sau Philippines - nơi thiết bị được định giá cao nhất khu vực ở mức 2.540 USD.

Ngược lại, Malaysia là quốc gia có giá niêm yết iPhone Duo rẻ nhất Đông Nam Á khi bản 256 GB được bán ở mức 2.326 USD, giúp thị trường Malaysia đứng thứ 7 toàn cầu về mức độ dễ tiếp cận đối với dòng máy gập mới.

Như vậy, người tiêu dùng tại Việt Nam phải chi trả nhiều hơn khoảng 187 USD so với người dùng tại Malaysia cho cùng một cấu hình phần cứng.

Các thị trường lân cận ghi nhận mức giá nằm ở khoảng giữa hai thái cực trên. Thái Lan xếp sau Malaysia với giá bán quy đổi đạt 2.387 USD (trên 61,75 triệu đồng), trong khi Singapore niêm yết thiết bị ở mức 2.418 USD (hơn 62,55 triệu đồng).

Dù là quốc gia có GDP bình quân đầu người thuộc nhóm dẫn đầu khu vực, chi phí sở hữu máy tại Singapore vẫn thấp hơn gần 100 USD so với thị trường Việt Nam, cho thấy các yếu tố về thuế nhập khẩu, chi phí logistics và chính sách bảo hộ tỷ giá đang tác động mạnh mẽ đến cơ cấu giá bán lẻ nội địa.

iPhone Duo phá vỡ kỷ lục giá của smartphone thương mại truyền thống.

Tương quan với thị trường quốc tế

Xét trên quy mô toàn cầu, Mỹ tiếp tục là nơi có giá bán niêm yết rẻ nhất thế giới đối với iPhone Duo, khởi điểm từ 1.999 USD (51,71 triệu đồng) cho bản 256 GB và đạt 3.199 USD (hơn 82,75 triệu đồng) cho bản 2 TB. Thị trường Canada xếp ngay sau với giá khởi điểm quy đổi đạt 2.220 USD (trên 57,43 triệu đồng).

Tại khu vực châu Á, Hong Kong là điểm đến có giá bán thấp nhất và đứng thứ ba thế giới với 2.230 USD (57,69 triệu đồng). Tiếp theo là các thị trường như Đài Loan ở mức 2.309 USD (59,73 triệu đồng), Nhật Bản đạt 2.310 USD (trên 59,75 triệu đồng) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ghi nhận mức 2.314 USD (trên 59,86 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ giữ vị trí là thị trường có giá bán đắt nhất thế giới khi một chiếc iPhone Duo 256 GB bị đội lên tới 4.644 USD (120,13 triệu đồng) do chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao, gần gấp đôi mức công bố tại Malaysia và đắt hơn thị trường Việt Nam hơn 2.100 USD (54,32 triệu đồng).

Chính sách định giá của Apple đối với dòng máy gập áp dụng chung một công thức bậc thang khoảng cách 1:2:3 trên toàn cầu khi người dùng nâng cấp dung lượng lưu trữ từ 256 GB lên 512 GB, 1 TB và 2 TB.

Do xuất phát điểm của phiên bản tiêu chuẩn tại Việt Nam nằm ở ngưỡng cao, chi phí nâng cấp lên các phiên bản dung lượng tối đa khiến thiết bị tại thị trường trong nước trở thành một trong những mặt hàng công nghệ tiêu dùng đắt đỏ nhất hiện nay.