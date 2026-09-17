Giá iPhone 18 Pro tại Việt Nam thuộc nhóm đắt hàng đầu châu Á

Thị trường Việt Nam năm nay tiếp tục được Apple xếp vào nhóm mở bán sớm, cho phép người dùng đặt trước bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ ngày 12/9 và nhận máy từ ngày 18/9/2026.

Cả hai mẫu máy năm nay đều được thiết lập mức dung lượng bộ nhớ trong khởi điểm từ 256 GB.

Theo biểu giá công bố trên cửa hàng trực tuyến của hãng tại Việt Nam, mẫu iPhone 18 Pro bản 256 GB có giá niêm yết 38,99 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng được bán với giá 41,99 triệu đồng.

Khoảng cách chênh lệch giữa hai dòng sản phẩm trên kệ hàng chính hãng trong nước là 3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các thị trường quốc tế dựa trên tỷ giá quy đổi của ngân hàng, bức tranh định giá cho thấy hai xu hướng đối lập nhau giữa phiên bản Pro và Pro Max.

Khác với các năm trước, giá bán của phiên bản cao cấp nhất iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam năm nay được đánh giá tương đối cạnh tranh khi đặt cạnh các thị trường lân cận trong khu vực châu Á.

Cụ thể, với mức 41,99 triệu đồng, giá iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam chỉ cao hơn thị trường Singapore khoảng 200.000 đồng. Tại đảo quốc sư tử, model này có giá niêm yết 2.099 SGD, tương đương khoảng 41,8 triệu đồng.

So sánh giá bán iPhone 18 Pro và Pro Max tại Việt Nam so với một số thị trường châu Á trong đợt mở bán đầu tiên ngày 18/9.

Khi so sánh với các thị trường khác được khảo sát, mức chênh lệch có mở rộng hơn nhưng không quá lớn. Tại Nhật Bản, iPhone 18 Pro Max có giá 239.800 yen (khoảng 38,9 triệu đồng).

Thị trường Malaysia niêm yết thiết bị ở mức 5.999 MYR (khoảng 37,8 triệu đồng), Hồng Kông là 11.499 HKD (khoảng 36,9 triệu đồng), và Thái Lan áp dụng mức giá 52.900 baht (tương đương 36,6 triệu đồng).

Tại thị trường Mỹ, Apple đưa ra mức giá niêm yết 1.299 USD cho bản Pro Max 256 GB, tương đương khoảng 33,4 triệu đồng. Dù con số này thấp hơn đáng kể so với mức giá tại Việt Nam, đây là mức giá chưa bao gồm thuế bán hàng (sales tax), khoản tiền sẽ được cộng trực tiếp vào hóa đơn tùy theo quy định của từng bang và thành phố tại thời điểm thanh toán.

Phiên bản iPhone 18 Pro trong nước đứng ở nhóm giá cao

Trái ngược với phiên bản Pro Max, mức giá 38,999 triệu đồng của chiếc iPhone 18 Pro bản 256 GB tại Việt Nam lại nằm trong nhóm cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.

So sánh trực tiếp cho thấy giá iPhone 18 Pro tại Việt Nam đắt hơn Hồng Kông tới 5,3 triệu đồng, khi thị trường này chỉ niêm yết mức 10.499 HKD (tương đương 33,7 triệu đồng). Khoảng cách này so với thị trường Malaysia là khoảng 4,3 triệu đồng (giá tại Malaysia là 5.499 MYR, khoảng 34,7 triệu đồng) và đắt hơn Nhật Bản khoảng 3,3 triệu đồng (giá tại Nhật Bản là 219.800 yen, tương đương 35,7 triệu đồng).

Hai màu mới của bộ đôi iPhone 18 Pro năm nay.

Ngay cả với thị trường Singapore vốn thường có mức giá tương đương, chi phí sở hữu iPhone 18 Pro tại Việt Nam vẫn cao hơn khoảng 1,2 triệu đồng so với niêm yết 1.899 SGD (khoảng 37,8 triệu đồng). Tại Mỹ, phiên bản này được công bố với giá khởi điểm 1.199 USD (tương đương 30,8 triệu đồng trước thuế).

Như vậy, người mua phiên bản iPhone 18 Pro tiêu chuẩn tại Việt Nam phải chi trả mức chênh lệch từ 3 đến hơn 5 triệu đồng so với nhiều nước trong khu vực, trong khi những người lựa chọn phiên bản iPhone 18 Pro Max lại tiếp cận được mức giá sát với mặt bằng chung.

Các mức giá khảo sát kể trên đều căn cứ theo giá niêm yết chính thức của Apple trên website của từng quốc gia, chưa bao gồm các chương trình trợ giá, ưu đãi thanh toán hay chính sách thu cũ đổi mới từ các đại lý ủy quyền và nhà mạng viễn thông tại mỗi thị trường.