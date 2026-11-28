Trong bối cảnh thị trường ngày càng xuất hiện nhiều mẫu xe tay ga và xe máy điện mới, Future 125 FI vẫn duy trì sức hút riêng. Sở hữu kiểu dáng thể thao nhưng không kém phần thanh lịch, mẫu xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ đến người trung niên, đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Về trang bị, Honda Future 125 FI có hệ thống đèn pha LED, cụm đồng hồ với giao diện hiện đại và ổ khóa đa năng 4 trong 1, tích hợp khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, đồng thời có khả năng chống rỉ sét. Đáng chú ý, cốp xe có dung tích rộng, đủ chỗ chứa một mũ bảo hiểm full-face, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Thiết kế tem xe dập nổi cũng góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo tổng thể.

Honda Future 125 FI sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 124,9 cm³, làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh công suất tối đa 6,83 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 4 cấp dạng số tròn, tích hợp cả hệ thống khởi động bằng điện và cần đạp. Theo công bố của Honda, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe đạt 1,47 lít/100 km, trong khi bình xăng có dung tích 4,6 lít.

Hiện Honda Future 125 FI được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản. Theo khảo sát tại các đại lý, giá bán thực tế của mẫu xe đang cao hơn khoảng 3 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng.

Dưới đây là bảng giá Honda Future 125 FI cập nhật cuối tháng 11/2026:

Lưu ý: Giá bán tham khảo đã bao gồm VAT. Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy theo từng đại lý, khu vực và chính sách kinh doanh tại thời điểm mua xe.