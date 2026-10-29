Gia Hội lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo

Phát huy sức dân từ những việc thiết thực

Trung tuần tháng 10, tại thôn Nậm Búng, xã Gia Hội tổ chức lấy ý kiến người dân về triển khai dự án nước sạch. Không chỉ thông tin về mục tiêu, ý nghĩa của công trình, cấp ủy, chính quyền địa phương còn lắng nghe tâm tư, giải đáp những băn khoăn, tạo điều kiện để người dân tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến. Khi hiểu rõ lợi ích của dự án, người dân bày tỏ sự đồng tình, sẵn sàng hiến đất, góp công, chung sức đưa công trình vào thực tế, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Ông Lê Quang Chính ở thôn Nậm Búng chia sẻ: “Người dân sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án nhanh chóng được triển khai”.

Với phương châm gần dân, sát cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, Đảng ủy xã đã chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng thôn và ban công tác mặt trận trong tuyên truyền, vận động, nắm tình hình địa bàn. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và quyền lợi chính đáng của người dân được quan tâm trao đổi, giải thích, từng bước tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Phương châm gần dân, sát cơ sở còn được thể hiện trong lãnh đạo phát triển kinh tế, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, Gia Hội xác định chè Shan tuyết, tre măng và quế là những cây trồng chủ lực, do đó, địa phương chú trọng tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích người dân trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Thủy ở thôn Nậm Búng cho hay: “Sau tập huấn, tôi áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc 1,5 ha chè Shan tuyết, thu 25 tấn búp tươi, đạt 150 triệu đồng/năm. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các hộ khác cùng nâng cao năng suất, thu nhập từ trồng chè”.

Không chỉ hỗ trợ về kiến thức, địa phương còn triển khai các chương trình hỗ trợ trực tiếp, giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất. Tháng 9/2026, xã bàn giao 80 con trâu cái sinh sản, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng cho 80 hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026. Các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, quản lý đàn vật nuôi nhằm bảo đảm hiệu quả hỗ trợ và tạo sinh kế lâu dài. Từ nguồn lực này, xã còn thành lập 3 tổ hợp tác chăn nuôi trâu cái sinh sản, tạo điều kiện để các hộ liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Ông Bàn Tòn Diết - Bí thư Chi bộ thôn Nậm Lành chia sẻ: "Các hộ chăn nuôi được đảng viên và những người có kinh nghiệm hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trâu, bò. Hiện, thôn đã có 14 hộ chăn nuôi trâu, bò, với tổng đàn hơn 50 con; đưa thu nhập bình quân Nậm Lành đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,55%".

Xây dựng Đảng từ trách nhiệm với Nhân dân

Đảng bộ xã Gia Hội hiện có 14 chi bộ thôn, với 762 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ việc nắm bắt tình hình dân cư, giải quyết kiến nghị đến vận động người dân tham gia các phong trào, mỗi nhiệm vụ đều hướng tới lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tiến độ 13 công trình, dự án trên địa bàn, gồm: 2 cầu; 7 tuyến đường giao thông nông thôn; 2 công trình nước sạch và 2 nhà văn hóa. Cùng với đó, xã quan tâm phát triển các vùng sản xuất chủ lực với hơn 900 ha chè, trên 300 ha tre măng, 2.288 ha quế và đàn gia súc chính với 4.000 con. Những kết quả này góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,86%.

Đồng chí Dương Thị Ngân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Hội cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát cơ sở; phân công các đồng chí Thường trực Đảng ủy phụ trách địa bàn, bám sát cơ sở, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng thôn, ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong việc nắm tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm”.

Gắn xây dựng Đảng với nâng cao đời sống Nhân dân, Gia Hội xác định lấy sự hài lòng, ấm no của người dân làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo. Bằng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và khơi dậy sức dân, địa phương từng bước tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.