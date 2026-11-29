Với địa hình miền núi chia cắt, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Thái, xã Gia Hội còn gặp nhiều khó khăn về kết cấu hạ tầng, phát triển sinh kế và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Để người dân thoát nghèo thực chất, điều kiện căn cơ là phải giải quyết đồng thời hai nút thắt “an cư” và “lạc nghiệp”. Xác định rõ mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền xã Gia Hội đã chủ động lồng ghép hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia với các đề án an sinh xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo xã kiểm tra tiến độ làm nhà cho hộ nghèo.

Những ngày cuối năm 2026, việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo tại các thôn, bản của xã Gia Hội đang được đẩy nhanh tiến độ.

Thực hiện Kế hoạch số 495/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai, bên cạnh 21 hộ được phê duyệt, xã Gia Hội đã chủ động rà soát và hỗ trợ thêm 4 hộ khó khăn, nâng tổng số hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2026 lên 25 hộ, với tổng kinh phí dự kiến 1,32 tỷ đồng.

Tại thôn Bản Đồn, căn nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Bình đang dần thành hình. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình bà vay mượn thêm và nhận được sự hỗ trợ về ngày công của bà con trong thôn để xây dựng nhà ở.

Bà Bình cho biết, ngoài khoản hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, gia đình phải tìm thêm nguồn kinh phí để hoàn thiện căn nhà. Bà xúc động chia sẻ: “Nay nhờ có chính sách của Nhà nước và sự chung tay của cán bộ, bà con thôn bản, ước mơ đó đã thành hiện thực”.

Theo ông Hà Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương triển khai hỗ trợ nhà ở theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, gia đình nỗ lực”. Ngoài nguồn ngân sách, xã đã huy động hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa cùng hàng nghìn ngày công của lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên và người dân địa phương để vận chuyển vật liệu, san nền, góp phần bảo đảm chất lượng nhà ở theo tiêu chí '3 cứng' (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Tính đến giữa tháng 11/2026, 18/25 hộ đã triển khai xây dựng, thi công phần móng. Địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình trong tháng 11/2026, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Đinh Mùi 2027 trong những ngôi nhà mới.

Các công trình nhà ở cho hộ nghèo đang được đẩy nhanh tiến độ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, Gia Hội chú trọng phát triển sinh kế, giúp người dân có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập. Nguồn lực giảm nghèo được ưu tiên đầu tư có trọng tâm, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa bàn và khả năng phát triển kinh tế của các hộ dân.

Gia đình bà Lò Thị Sương ở thôn Nậm Cưởm từng là hộ nghèo lâu năm, thu nhập không ổn định. Năm 2026, gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà ở và 1 con trâu cái sinh sản từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, trâu sinh trưởng tốt, tạo thêm điều kiện phát triển sản xuất cho gia đình. Cùng với chính sách hỗ trợ nhà ở và nỗ lực phát triển kinh tế, gia đình bà đã thoát nghèo.

Năm 2026, Gia Hội tiếp tục triển khai hỗ trợ 104 con trâu cái sinh sản cho 104 hộ dân với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Điểm sáng trong cách làm của Gia Hội là không cấp phát manh mún mà gắn với việc thành lập 3 tổ hợp tác chăn nuôi trâu cái sinh sản tại Gia Hội, Nậm Lành và Nậm Búng. Qua đó, các hộ dân có môi trường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động nguồn thức ăn dự trữ và phòng trừ dịch bệnh hiệu quả hơn.

Gia đình bà Lò Thị Sương ở thôn Nậm Cưởm được hỗ trợ trâu, tạo sinh kế.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, Gia Hội từng bước phát triển sản xuất hàng hóa, khai thác tiềm năng đất đai, khí hậu và lợi thế của các sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Toàn xã hiện có khoảng 379 ha lúa, hơn 246 ha mắc ca; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2026 ước đạt 6.000 tấn, bằng 100% kế hoạch.

Đặc biệt, cây măng sặt đã được nâng tầm thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, Hợp tác xã măng Gia Hội tại thôn Tộc Cài làm đầu mối liên kết người trồng măng với các cơ sở chế biến và doanh nghiệp thu mua. Với sản lượng đạt từ 100 - 200 tấn măng tươi mỗi năm, hợp tác xã không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 15 lao động tại chỗ mà còn bảo đảm đầu ra ổn định cho các hộ liên kết.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Gia Hội chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động.

Đến năm 2026, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%, trong đó lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 32,1%; toàn xã giải quyết việc làm mới cho 381 lao động, 115/82 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, bằng 140,2%... Những con số biết nói ấy đã phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực tại một xã vùng cao.

Năm 2026, xã Gia Hội triển khai 6 công trình giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn 4,86 tỷ đồng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, với sự quyết liệt và những quyết sách đúng đắn cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đã mang lại “trái ngọt” cho Gia Hội. Đầu năm 2026, toàn xã có 162 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đến nay, 29 hộ đã thoát nghèo, đạt 116% kế hoạch; tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 0,86%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 50 triệu đồng/năm.

Những ngôi nhà mới, mô hình chăn nuôi gắn với tổ chức sản xuất và các cơ hội việc làm đang từng bước tạo thêm điều kiện để người dân Gia Hội cải thiện chất lượng cuộc sống. Nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, kết hợp với sự chung tay của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình, là nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.