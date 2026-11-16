Gia Hội đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

Gia Hội là xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Thái… Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao. Việc bảo đảm nhà ở cho các hộ khó khăn luôn là mối quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thực hiện Đề án số 15 của Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo đa chiều và bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2026 - 2030, ngày 17/10/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 495/KH-UBND về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Với tổng kinh phí dự kiến 139,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh và nguồn hỗ trợ an sinh xã hội, toàn tỉnh phấn đấu xây mới 1.924 căn nhà và sửa chữa 802 căn trong năm 2026. Mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ xây mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Lãnh đạo xã thăm và kiểm tra tiến độ làm nhà cho hộ nghèo ở thôn Bản Đồn.

Theo kế hoạch của tỉnh, xã Gia Hội có 21 hộ được hỗ trợ về nhà ở, gồm 15 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Trong số này, 16 hộ được hỗ trợ xây mới và 5 hộ được hỗ trợ sửa chữa. Căn cứ nhu cầu thực tế, xã triển khai hỗ trợ thêm 4 hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo ông Hà Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hội, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai, thành lập các tổ công tác đến từng thôn để thẩm định thực tế, rà soát đối tượng thụ hưởng và bảo đảm nhà ở đáp ứng tiêu chuẩn “3 cứng” theo quy định của Bộ Xây dựng.

Ông Hưng cho biết: “Quan điểm là làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách hay bỏ sót những hoàn cảnh thực sự khó khăn. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, xã tích cực huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, phát huy tối đa nội lực trong nhân dân để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra. Đến nay, xã đã khởi công, xuống móng được 18/25 hộ gia đình, mục tiêu trong tháng 11 sẽ triển khai xong 25 nhà”.

Theo kế hoạch của tỉnh, xã Gia Hội có 16 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở và 5 hộ được hỗ trợ sửa chữa.

Bên cạnh khó khăn về vốn đối ứng của các gia đình, chi phí vận chuyển vật liệu và thuê nhân công cũng là trở ngại khi làm nhà. Cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hội đã triển khai hỗ trợ theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, gia đình nỗ lực”.

Cùng với nguồn vốn ngân sách theo kế hoạch của tỉnh, địa phương huy động hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và hàng nghìn ngày công lao động. Lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và người dân trong thôn hỗ trợ các gia đình tháo dỡ nhà cũ, san gạt mặt bằng, đào móng, vận chuyển gạch, đá và đổ bê tông nền nhà.

Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình bà Nguyễn Thị Bình ở thôn Bản Đồn đã vay mượn thêm để làm nhà. Căn nhà của gia đình bà đang thi công phần móng.

Bà Bình xúc động nói: “Lúc cán bộ thôn, xã xuống thông báo gia đình được duyệt hỗ trợ làm nhà, tôi mừng không ngủ được. Thực sự là như một giấc mơ. Bao nhiêu năm nay mong mỏi có chỗ che mưa, che nắng đàng hoàng, nay nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và bà con thôn bản, ước mơ đó đã thành hiện thực”.

Để bảo đảm theo Kế hoạch 495/KH-UBND hoàn thành và bàn giao trước khi kết thúc năm 2026, xã Gia Hội đã thực hiện cơ chế giao ban kiểm điểm tiến độ hằng tuần, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ phụ trách thôn.

Giữa tháng 11/2026, khi thời tiết vùng cao bắt đầu chuyển lạnh, thời gian còn lại để hoàn thành và bàn giao nhà theo kế hoạch chỉ còn hơn một tháng. UBND xã Gia Hội tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm tra tiến độ, giao trách nhiệm theo dõi cụ thể cho từng cán bộ phụ trách thôn.

Xã hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất ở, đồng thời rà soát vị trí xây dựng, bảo đảm nằm ngoài khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Với các hộ neo đơn, thiếu nhân lực hoặc gặp khó khăn khi mua vật liệu, chính quyền xã kết nối với các cơ sở cung ứng tại địa phương, hỗ trợ giảm chi phí vận chuyển và bố trí tổ thợ tại chỗ thi công dứt điểm từng căn.

Công tác giải ngân nguồn vốn cũng được thực hiện linh hoạt, kịp thời ngay khi công trình đạt khối lượng theo quy định, giúp các hộ dân có nguồn tài chính để chi trả tiền vật liệu và nhân công, tránh tình trạng công trình bị gián đoạn giữa chừng.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế kiểm tra tiến độ hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.

Với các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng cao Gia Hội, một căn nhà kiên cố là nơi che mưa, che nắng, giúp bà con bớt lo khi mùa mưa bão đến và yên tâm lao động, sản xuất.

Xã đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu để tất cả các hộ thuộc diện hỗ trợ được đón Tết trong những căn nhà ấm áp, khang trang. Có chỗ ở ổn định, người dân thêm vững tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.