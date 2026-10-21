Gia Hội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng

Thời gian qua, Đảng ủy xã Gia Hội đã đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng, tập trung ứng dụng công nghệ vào điều hành, trao đổi thông tin, xử lý văn bản và quản lý hồ sơ, tài liệu. Việc thực hiện công việc trên môi trường điện tử góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy ở cơ sở.

Một ngày làm việc tại Ban Xây dựng Đảng xã Gia Hội bắt đầu bằng những thao tác quen thuộc trên máy tính. Từng văn bản được tiếp nhận, nghiên cứu và chuyển đến cán bộ phụ trách; nội dung cần xin ý kiến được trao đổi, thống nhất và cả những nhiệm vụ đã giao được cập nhật để theo dõi tiến độ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Những thao tác đơn giản ấy đang làm thay đổi cách thức xử lý công việc tại cơ quan tham mưu của Đảng ủy xã. Thay vì dành nhiều thời gian cho việc tiếp nhận, chuyển, tìm kiếm và lưu trữ hồ sơ giấy, cán bộ có thể xử lý một phần công việc trên môi trường điện tử. Từ đó, có thêm thời gian cho công tác nghiên cứu, tổng hợp và tham mưu.

Đồng chí Trần Thanh Thủy - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Gia Hội cho biết: “Trước yêu cầu công việc ngày càng nhiều, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức thôn, nếu thông tin vẫn được quản lý phân tán thì việc tổng hợp, đối chiếu sẽ mất nhiều thời gian. Vì vậy, chúng tôi tập trung đưa những thông tin cần thiết vào hệ thống, quản lý theo từng tổ chức đảng, từng đảng viên. Khi cần tra cứu có thể tìm ngay trên dữ liệu đã được cập nhật. Cùng với đó, các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ của cấp ủy được theo dõi trên môi trường điện tử giúp cán bộ nắm việc, nắm tiến độ, chủ động hơn. Qua quá trình thực hiện, chúng tôi nhận thấy dữ liệu càng đầy đủ, chính xác thì việc tham mưu, phục vụ cấp ủy càng thuận lợi”.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng ngoài đưa công việc lên môi trường số còn phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản lý tổ chức đảng, đảng viên và hiệu quả hoạt động của các chi bộ. Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Gia Hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc chủ động rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu; gắn việc sắp xếp tổ chức với đồng bộ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0.

Đồng chí Triệu Thị Thương - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Gia Hội thông tin: Toàn Đảng bộ hiện có 760 đảng viên, nên khối lượng hồ sơ cần rà soát, số hóa khá lớn. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi phải nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng hồ sơ, bổ sung những thông tin còn thiếu, cập nhật những nội dung chưa thống nhất. Làm đến đâu kiểm tra đến đó, đảm bảo khi hoàn thành dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, thống nhất, phục vụ công tác quản lý đảng viên và công tác tham mưu của cấp ủy”.

Đáng chú ý, thời gian qua, chuyển đổi số đang được đưa trực tiếp vào sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã Gia Hội. Trước mỗi kỳ sinh hoạt, các bí thư chi bộ sẽ kiểm tra nội dung, tài liệu được chuyển đến trên nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử, nghiên cứu những vấn đề cần triển khai, chuẩn bị nội dung phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ khó khăn về hạ tầng số ở một số thôn và kỹ năng sử dụng công nghệ của một bộ phận đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi, đảng viên dân tộc thiểu số. Vì vậy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ vừa triển khai, vừa hướng dẫn, nhất là với những đảng viên chưa quen sử dụng công nghệ. Cán bộ được phân công nhiệm vụ phải thường xuyên nắm tình hình, hỗ trợ trực tiếp khi có khó khăn. Mục tiêu là sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trở thành công việc thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế của từng chi bộ.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Gia Hội sẽ tiếp tục hoàn thiện phương thức làm việc phù hợp với yêu cầu mới sau sắp xếp các chi bộ thôn. Cùng với việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, xã cũng chú trọng ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý công việc ở cơ sở. Qua đó, từng bước hình thành cách làm thống nhất, thuận lợi hơn trong hoạt động của tổ chức đảng.