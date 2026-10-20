Giá hoa tươi tăng mạnh trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Hoa tươi ngày 20/10 hút khách.

Sáng nay ngày 20/10, theo ghi nhận, thị trường hoa tươi tại Hà Nội nhộn nhịp với nhiều mẫu hoa được thiết kế đa dạng về màu sắc, kiểu dáng để phục vụ nhu cầu tặng quà. Cùng với sức mua tăng cao trong dịp lễ, giá nhiều loại hoa cũng tăng đáng kể, đặc biệt ở những dòng hoa được ưa chuộng.

Bà Cao Thị Liên, một tiểu thương kinh doanh hoa tươi, cho biết giá nhập hoa tăng khoảng 40.000 - 50.000 đồng mỗi bó trong hai ngày gần đây.

Theo bà Liên, hoa ly kép, hồng Sofia và hồng chùm nhỏ đang được nhiều khách hàng quan tâm. Riêng hoa ly kép, trước dịp lễ, một bó 10 cành có giá khoảng 400.000 - 450.000 đồng, nhưng đến ngày cao điểm đã tăng lên 600.000 - 650.000 đồng.

“Những ngày trước khi nhập hoa, giá vẫn khá bình thường. Nhưng hai ngày trở lại đây, giá bắt đầu biến động tăng. Tất cả các loại hoa đều tăng giá”, bà Liên chia sẻ.

Không chỉ hoa bó, các giỏ hoa thiết kế cũng tăng giá trong ngày lễ. Bà Đặng Diễm Quỳnh, một tiểu thương khác, cho biết giá hoa tăng theo từng ngày, đặc biệt khi nhu cầu mua sắm bước vào giai đoạn cao điểm.

Theo bà Quỳnh, những giỏ hoa có giá khoảng 500.000 đồng vào ngày thường có thể tăng lên 600.000 - 650.000 đồng trong dịp 20/10. Các mức giá từ 250.000 - 500.000 đồng vẫn là những phân khúc được nhiều nhóm khách hàng lựa chọn.

Nhiều tiểu thương cho biết giá hoa tăng mạnh trong khoảng vài ngày trở lại đây.

Bên cạnh biến động giá, thị trường hoa ngày 20/10 còn ghi nhận sự đa dạng trong xu hướng lựa chọn sản phẩm. Những mẫu hoa có thiết kế đẹp, thuận tiện trưng bày đang thu hút sự quan tâm của khách hàng, trong đó có kiểu bó tròn.

Theo bà Đặng Diễm Quỳnh, kiểu bó hoa này không chỉ được giới trẻ yêu thích mà còn nhận được sự đón nhận của khách hàng trung niên. Thiết kế gọn gàng giúp người nhận có thể đặt hoa trên bàn hoặc nhiều vị trí khác mà không nhất thiết phải chuẩn bị bình cắm.

Xu hướng này cho thấy khách hàng chú trọng cả hình thức lẫn tính tiện dụng khi lựa chọn hoa làm quà tặng. Các cửa hàng cũng đa dạng hóa cách phối màu, kiểu dáng và trang trí để đáp ứng thị hiếu trong dịp lễ.

Tuy nhiên, giá cả vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua hoa, nhất là khi mức giá tại các địa điểm bán có sự chênh lệch.

Chị Nguyễn Hải Yến, cho biết, giá hoa tại khu vực chợ Đồng Xa hay Nghĩa Tân khá hợp lý so với một số cửa hàng gần nơi ở.

Theo chị, hoa tại các tiệm ở khu vực mình sinh sống có giá từ khoảng 350.000 đồng trở lên, trong khi mua tại chợ có thể tiết kiệm chi phí hơn.

“Thông thường, tôi sẽ quan tâm đến loại hoa mình yêu thích trước, nhưng quyết định mua vẫn phụ thuộc vào giá cả. Nếu giá cao quá thì phải cân nhắc xem có nên mua hay không”, chị Yến nói.

Những bó hoa đơn giản, có mức giá phải chăng dưới 400.000 là những lựa chọn được nhiều bạn trẻ hướng đến.

Bên cạnh nhu cầu mua hoa tặng người thân, hay trang trí trong nhà, sáng nay, một số phụ huynh cũng tìm mua hoa để con mang tặng cô giáo nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam. Với nhiều người, đây không chỉ là món quà tri ân mà còn là dịp để giáo dục trẻ về sự biết ơn và tình cảm dành cho thầy cô.

Chị Huyền Trang cho biết, sáng nay chị đưa con đi chọn hoa để tặng cô giáo. Theo chị, món quà không cần quá cầu kỳ hay đắt tiền, quan trọng là thể hiện tình cảm và sự trân trọng của con đối với cô.

Trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi ghi nhận sự sôi động cả về sức mua lẫn chủng loại sản phẩm. Giữa nhiều lựa chọn về kiểu dáng và mức giá, người tiêu dùng vẫn cân nhắc khả năng chi trả để tìm được món quà phù hợp, trong khi các tiểu thương tận dụng dịp cao điểm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.