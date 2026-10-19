Giá hoa tăng nhưng sức mua không giảm

Không khí tại một cửa hàng hoa tại đường Nguyễn Khang vào lúc 12h trưa.

Theo ghi nhận của Sinh Viên Việt Nam, ngày 19/10, tại một số cửa hàng hoa trên các tuyến đường Cầu Giấy, Nguyễn Khang, giá bán có sự chênh lệch tùy loại hoa, cách phối và kích thước sản phẩm. Với những cửa hàng phân khúc trung, giá hoa bó dao động từ 150.000 đến 800.000 đồng, trong khi các mẫu hoa giỏ, hoa lẵng được bán với giá từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy loại hoa và thiết kế. Ngoài ra, tại các cửa hàng hướng đến phân khúc khách cao cấp, một số mẫu hoa có giá khoảng 2 triệu đồng, tùy loại hoa và mức độ cầu kỳ của thiết kế.

Những bó hoa tông đỏ, hồng, tím được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Đối với hoa tươi bán lẻ, giá một số loại cũng có sự thay đổi so với ngày thường. Theo thông tin từ người bán, hoa hồng Đà Lạt ngày thường có giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/bó 30 bông. Trong những ngày cận lễ, giá hoa tăng lên gần như gấp đôi. Hoa ly cũng được bày bán với nhiều chủng loại, giá dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng/bó 5 cành.

Theo người bán, giá hoa có thể thay đổi theo từng đợt nhập hàng, phụ thuộc vào nguồn cung và nhu cầu mua trong những ngày cận lễ. Vì vậy, giá bán giữa các thời điểm và cửa hàng có thể chênh lệch.

Nhiều khách hàng lựa chọn hình thức mua trực tiếp để được lựa chọn và tư vấn kỹ càng.

Chia sẻ với phóng viên, chị Trần Thúy (chủ cửa hàng hoa tại số 233 đường Cầu Giấy) cho biết, giá hoa trong những ngày cận lễ biến động thất thường. Do đó, cửa hàng không nhận các đơn đặt hoa theo yêu cầu, mà chỉ bán những mẫu đã được chuẩn bị sẵn để đảm bảo chất lượng sản phẩm được tốt và chỉn chu nhất.

Bên cạnh biến động về giá, thị trường hoa dịp 20/10 cũng ghi nhận sự đa dạng trong cách phối hoa. Các loại hoa cao cấp như tulip được kết hợp cùng những loại hoa có giá bình dân hơn như cát tường, cẩm tú cầu, tạo nên những bó hoa có mẫu mã phong phú, với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với nhu cầu lựa chọn quà tặng của khách hàng.

Anh Quang Huy (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Dù biết giá hoa những ngày cận lễ cao hơn ngày thường nhưng với 250.000 đồng, mình vẫn chọn được một bó hoa ưng ý để tặng mẹ, nên khá hài lòng”.

Dù giá hoa có sự chênh lệch giữa các cửa hàng và phân khúc, người mua vẫn có thể tìm được những bó hoa phù hợp với ngân sách và nhu cầu tặng quà. Với nhiều người, món quà dịp 20/10 không nhất thiết phải đắt tiền, mà quan trọng là tình cảm và sự quan tâm dành cho người nhận.