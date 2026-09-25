Già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống y tế và toàn xã hội

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin tại hội thảo. Ảnh: Hạnh Dung

PGS.TS.BS Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) trả lời câu hỏi của các bác sĩ tham gia hội thảo. Ảnh: Hạnh Dung

Tại hội thảo, các đại biểu nghe PGS.TS.BS Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ nhiều thông tin bổ ích liên quan đến chăm sóc gãy xương đùi vùng hông ở người cao tuổi theo tiêu chuẩn mới của Tổ chức Y tế thế giới; PGS.TS.BS Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch Hội Lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ kiến thức liên quan đến đánh giá bệnh cấp ở người cao tuổi, dự trữ sức khỏe nền, hỗ trợ phân tầng nguy cơ và cá thể hóa chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

2 chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lão khoa cũng hướng dẫn các bác sĩ Đồng Nai thực hiện quy trình khám, chữa bệnh cho người cao tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Hạnh Dung

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Phụ trách Trạm Y tế phường Đồng Xoài chia sẻ mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại trạm. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu tại hội thảo, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Già hóa dân số đang đặt ra những thách thức lớn đối với hệ thống y tế. Tại Đồng Nai, người cao tuổi hiện chiếm khoảng 14% dân số, tương đương hơn 600 ngàn người. Tỷ lệ người trên 60 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt khoảng 82%. Tuy nhiên, gánh nặng bệnh tật ở nhóm dân số này khá lớn khi gần 80% người cao tuổi đang sống chung với ít nhất một bệnh mạn tính, phần lớn mắc từ 2-4 bệnh mạn tính phối hợp. Trong khi đó, nhân lực y tế vẫn là một trong những thách thức cần được giải quyết. Ngành y tế phấn đấu đến năm 2035 đạt 15 bác sĩ và 25 điều dưỡng/vạn dân. Vì vậy, trước tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh, việc chủ động chuyển đổi mô hình quản lý, chăm sóc và phòng ngừa bệnh tật cho người cao tuổi được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc sở tham mưu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và kế hoạch dài hạn phát triển hệ thống lão khoa trên địa bàn; đồng thời quy hoạch mạng lưới, phân tuyến kỹ thuật và lồng ghép chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, cần phát huy vai trò hạt nhân chuyên môn, cập nhật và chuẩn hóa các phác đồ điều trị, nhất là trong cấp cứu, lão khoa chuyên sâu và quản lý các bệnh lý phức tạp ở người cao tuổi. Các bệnh viện đồng thời tăng cường chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo cho y tế cơ sở, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Các bệnh viện tuyến cơ bản, trung tâm y tế khu vực và hệ thống y tế dự phòng được yêu cầu nâng cao năng lực tiếp nhận, sàng lọc, điều trị nội trú và quản lý ngoại trú dài hạn các bệnh mạn tính phổ biến ở người cao tuổi. Mục tiêu là giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, thuận lợi ngay tại địa phương. Các bệnh viện tư nhân được xác định là lực lượng đồng hành trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thông qua phát triển chuyên khoa lão khoa và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Lãnh đạo Sở Y tế kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu phát triển các mô hình dưỡng lão thông minh, nhà dưỡng lão kết hợp y tế và trung tâm chăm sóc ban ngày dành cho người cao tuổi. Đặc biệt, trạm y tế xã, phường được xác định là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các trạm cần đẩy mạnh lập hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý và theo dõi sức khỏe định kỳ người cao tuổi tại cộng đồng; tăng cường dự phòng, tầm soát sớm bệnh tật, hướng dẫn dinh dưỡng và phục hồi chức năng ngay tại nơi cư trú.