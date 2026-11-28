Theo dự báo của Cục Thống kê, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ cơ cấu dân số vàng vào năm 2036, sớm hơn 3 năm so với dự báo năm 2019. Trong giai đoạn 2024-2035, tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao động vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, từ năm 2036, tỷ trọng người từ 65 tuổi trở lên dự kiến đạt 15%, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn dân số già.

Sự chuyển dịch này không đơn thuần là thay đổi về cơ cấu dân số mà còn làm gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn. Người cao tuổi thường đối mặt với nhiều bệnh lý cùng lúc, sức đề kháng suy giảm và nguy cơ biến chứng cao hơn khi mắc các bệnh truyền nhiễm. Nếu công tác phòng bệnh chưa được chú trọng đúng mức, chi phí điều trị và gánh nặng chăm sóc sẽ ngày càng lớn.

Người cao tuổi thường đối mặt với nhiều bệnh lý. Ảnh: S.X

Các chuyên gia trong ngành nhận định, hệ thống y tế đã có những nền tảng ban đầu để thích ứng với yêu cầu mới, nhưng vẫn còn khoảng cách đáng kể so với thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện năng lực dự phòng, từ cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện và chất lượng nguồn nhân lực.

Một trong những vấn đề cần giải quyết là năng lực của đội ngũ nhân viên y tế. Việc cập nhật kiến thức về vaccine giúp nhân viên y tế hiểu rõ hơn về hiệu quả, chỉ định, thời điểm tiêm chủng và khả năng phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Để đáp ứng yêu cầu này, việc đưa kiến thức dự phòng và tiêm chủng vào chương trình đào tạo y khoa, đặc biệt ở bậc sau đại học, đang trở thành hướng đi cần thiết. Mô hình đào tạo theo hướng này được Trường Y, Đại học Y Dược TPHCM triển khai với sự tham gia của 10 chuyên ngành, đơn vị đào tạo.

PGS.TS.BS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Hiệu trưởng Trường Y, Đại học Y Dược TPHCM cho rằng: “Đưa vaccine học vào đào tạo sau đại học một cách bài bản là bước đi nhằm củng cố năng lực chuyên môn và tư duy dự phòng cho đội ngũ y tế. Với sự đồng hành của các chuyên gia, cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế như: Đại sứ quán Anh và GSK Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ trở thành tham chiếu cho các cơ sở đào tạo y khoa trên toàn quốc”.

Người già ngụ tại phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tham gia tầm soát bệnh. Ảnh: S.X

Chia sẻ tại hội thảo Hợp tác Y tế Vương quốc Anh - Việt Nam 2026, do Chính phủ Anh tổ chức, ông Stuart Nelson - Giám đốc Thương mại, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh khẳng định, đào tạo sau đại học về vaccine là một ví dụ về việc chuyển giao tri thức khoa học thành kỹ năng chuyên môn. Sự vào cuộc đồng bộ của các cơ sở đào tạo, chuyên gia và doanh nghiệp có thể tạo điều kiện để những mô hình hiệu quả được chia sẻ và nhân rộng.

Bên cạnh đào tạo, nâng cao năng lực y tế dự phòng còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, bệnh viện, cơ sở đào tạo, hệ thống tiêm chủng và các đơn vị nghiên cứu. Đây là điều kiện để kiến thức khoa học được chuyển hóa thành hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên, thay vì chỉ dừng lại ở các chương trình riêng lẻ.

Một trong những lĩnh vực cần được chú trọng là phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Viêm gan B là ví dụ điển hình khi bệnh có thể diễn tiến âm thầm, gây tổn thương gan kéo dài và làm tăng nguy cơ xơ gan, ung thư gan.

Việc nâng cao nhận thức, mở rộng tiếp cận tiêm chủng, xét nghiệm và điều trị có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về loại trừ viêm gan virus như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.

Rõ ràng, già hóa dân số là xu thế không thể đảo ngược, nhưng gánh nặng bệnh tật và chi phí chăm sóc sức khỏe có thể được giảm nhẹ nếu công tác dự phòng được thực hiện từ sớm. Việt Nam đang thích ứng với giai đoạn dân số già, hướng đến mục tiêu sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.