Giá hồ tiêu hôm nay 9.10.2026: Đi ngang sau phiên giảm mạnh

Sau phiên giảm khá mạnh trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 9.10 đã tạm thời chững lại. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm không ghi nhận điều chỉnh mới, tiếp tục dao động từ 135.500 đến 139.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ vị trí cao nhất với 139.000 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng đứng ở mức thấp nhất là 135.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 9.10.2026 đi ngang

Tại Gia Lai, giá tiêu được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Bình Phước (Đồng Nai) cũng duy trì cùng mức giá.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tiếp tục ghi nhận mức 136.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu giữ ở 137.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất trong bảng khảo sát với 139.000 đồng/kg.

Biên độ giá hồ tiêu trong nước hiện ở mức 135.500 – 139.000 đồng/kg, chênh lệch 3.500 đồng/kg giữa nơi thấp nhất và cao nhất.

Điểm đáng chú ý là sau khi đồng loạt giảm 1.000 – 1.500 đồng/kg trong phiên trước, giá tiêu đã ngừng giảm trong ngày 9.10. Điều này cho thấy thị trường đang tạm thời tìm lại trạng thái cân bằng sau nhịp điều chỉnh khá rõ.

Giá tiêu Ấn Độ tiếp tục ổn định

Thị trường hồ tiêu Ấn Độ chưa ghi nhận thay đổi về giá tính theo Rupee/tạ.

Trong đó, tiêu GARBLED tiếp tục ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 199.578 đồng/kg.

Loại UNGARBLED giữ mức 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 193.987 đồng/kg. Trong khi đó, loại Gram/lít đứng ở 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 191.192 đồng/kg.

Mặc dù giá tính theo Rupee không thay đổi, mức quy đổi sang đồng Việt Nam có thể biến động nhẹ theo tỷ giá sử dụng tại thời điểm cập nhật.

Giá tiêu ngừng giảm, thị trường chờ lực mua

Việc giá hồ tiêu ổn định trở lại sau phiên giảm mạnh là tín hiệu đáng chú ý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện đã thấp hơn đáng kể so với mức trên 140.000 đồng/kg được duy trì trong những ngày đầu tháng 10.

Đắk Nông (Lâm Đồng) hiện đứng ở 139.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giữ mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 135.500 đồng/kg.

Diễn biến những phiên tới sẽ phụ thuộc nhiều vào lực mua của doanh nghiệp, lượng hàng được đưa ra thị trường và tâm lý của người bán sau nhịp điều chỉnh. Nếu nhu cầu thu mua cải thiện, vùng giá hiện tại có thể trở thành điểm cân bằng mới; ngược lại, thị trường vẫn có khả năng chịu thêm áp lực nếu sức mua chưa phục hồi.