Giá hồ tiêu hôm nay 8.11.2026: Bình quân tham chiếu 136.300 đồng/kg

Trong bảng tham chiếu mới nhất, Đắk Lắk đứng cao hơn nhóm Gia Lai và Bình Phước 2.500 đồng/kg. Đây là mức giá đã công bố ngày 7.11, chưa phải khảo sát giao dịch ngày 8.11.

Hình minh họa

Giá hồ tiêu trong nước tham chiếu ngày 7.11

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 7.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:00:45 ngày 7.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 8.11.2026.

Đơn vị: đồng/kg tiêu xô.

Trung bình số học của năm mức giá là 136.300 đồng/kg. Các mức tăng trong bảng thuộc ngày 7.11 so với 6.11, không phải dự báo mức tăng ngày 8.11.

Giá thế giới: Giữ rõ ngày báo giá

Bảng quốc tế dưới đây sử dụng bộ dữ liệu có ngày báo giá cụ thể gần nhất đã xác minh là 5.11.2026. Tại thời điểm kiểm tra tối 7.11, chưa xác minh được bộ báo giá mới hơn có thông tin ngày gốc rõ ràng và đầy đủ tương tự.

Báo giá Ấn Độ được tách riêng do khác đơn vị:

Bài không quy đổi các mức giá này sang đồng/kg và không dùng biến động của báo giá cũ để mô tả thị trường ngày 8.11.

Dự báo ngày 8.11: Theo dõi khả năng duy trì sức mua

Thông tin thương mại mới cho thấy lượng hồ tiêu Brazil xuất khẩu trong tháng 10 tăng mạnh so với tháng 9. Dòng hàng từ một nguồn cung lớn là yếu tố cần theo dõi cùng nhu cầu mua của doanh nghiệp trong nước; riêng nhịp tăng giá vừa ghi nhận chưa đủ để kết luận thị trường thiếu hàng.

Nếu bên mua tiếp tục chấp nhận mặt bằng giá mới, giá thu mua có thể được hỗ trợ trong ngày 8.11. Ngược lại, khi giao dịch chậm hoặc doanh nghiệp mua thận trọng, thị trường có thể cần thời gian củng cố sau nhịp tăng. Chưa đủ căn cứ dự báo mức điều chỉnh cụ thể cho từng địa phương.