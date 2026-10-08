Giá hồ tiêu hôm nay 8.10.2026 bất ngờ giảm sau nhiều phiên đi ngang

Sau nhiều phiên duy trì trạng thái khá ổn định, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 8.10 đã xuất hiện nhịp điều chỉnh rõ rệt.

Giá thu mua tại toàn bộ khu vực khảo sát giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg, đưa mức cao nhất xuống dưới ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Hình minh họa

Đáng chú ý nhất là Đắk Nông (Lâm Đồng), nơi giá tiêu giảm 1.500 đồng/kg xuống còn 139.000 đồng/kg. Các khu vực còn lại đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 8.10.2026 đồng loạt giảm

Tại Gia Lai, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 135.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá được ghi nhận tại Bình Phước (Đồng Nai) sau mức giảm tương tự.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) hiện thu mua hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống 137.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong ngày, mất 1.500 đồng/kg và lùi về 139.000 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là mức giá cao nhất trong các khu vực khảo sát.

Sau phiên điều chỉnh, biên độ giá hồ tiêu trong nước hiện dao động từ 135.500 đến 139.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực thấp nhất và cao nhất là 3.500 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là ngưỡng 140.000 đồng/kg đã không còn được duy trì tại khu vực có giá cao nhất. So với chuỗi phiên đi ngang trước đó, diễn biến ngày 8.10 cho thấy thị trường đã xuất hiện áp lực điều chỉnh rõ hơn.

Giá tiêu Ấn Độ vẫn ổn định

Trái với diễn biến giảm của thị trường trong nước, giá hồ tiêu tại Ấn Độ chưa ghi nhận thay đổi về mức niêm yết tính theo Rupee/tạ.

Trong đó, tiêu GARBLED đứng ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 199.678 đồng/kg. UNGARBLED duy trì 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 194.085 đồng/kg.

Loại Gram/lít được ghi nhận ở mức 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 191.288 đồng/kg. Các loại tiêu đều không thay đổi về giá tính theo Rupee so với lần cập nhật trước.

Vì sao phiên giảm 8.10 đáng chú ý?

Diễn biến ngày 8.10 đáng chú ý bởi thị trường vừa trải qua chuỗi phiên gần như không thay đổi. Việc giá đồng loạt giảm tại tất cả các khu vực cho thấy trạng thái cân bằng trước đó đã bị phá vỡ, ít nhất trong ngắn hạn.

Đắk Nông (Lâm Đồng), khu vực liên tục giữ mức cao nhất 140.500 đồng/kg trong những ngày đầu tháng 10, đã lùi xuống 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, mặt bằng thấp nhất giảm về 135.500 đồng/kg tại Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai).

Tuy nhiên, một phiên giảm chưa đủ để xác lập xu hướng kéo dài. Diễn biến những ngày tới cần được theo dõi thêm qua sức mua của doanh nghiệp, lượng hàng được đưa ra thị trường và phản ứng của người bán sau khi giá rời vùng cao.

Nếu lực mua cải thiện sau nhịp điều chỉnh, thị trường có thể sớm tìm được vùng cân bằng mới. Ngược lại, nếu nhu cầu thu mua tiếp tục yếu, áp lực lên giá hồ tiêu trong nước có thể còn duy trì trong các phiên kế tiếp.