Giá hồ tiêu hôm nay 7.11.2026: Lực mua quyết định nhịp tiếp theo

Đắk Lắk đứng đầu bảng giá tham chiếu, còn Gia Lai và Bình Phước ở nhóm thấp nhất. Nhịp tăng đồng đều ngày 6.11 chưa làm thay đổi khoảng cách giữa các vùng.

Hình minh họa

Giá hồ tiêu trong nước tham chiếu ngày 6.11

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 6.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 23:14 ngày 6.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 7.11.2026.

Trung bình số học của năm mức giá là 135.400 đồng/kg. Chênh lệch cao nhất và thấp nhất đạt 2.500 đồng/kg; đây là khoảng cách trong phạm vi bảng, không đại diện cho mọi giao dịch thực tế.

Giá thế giới: Giữ đúng ngày báo giá 5.11

Bảng quốc tế sử dụng mức công bố gần nhất ngày 5.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 23:14 ngày 6.11.2026 chưa xác minh được bảng báo giá mới hơn.

Báo giá Ấn Độ cùng ngày 5.11.2026 được trình bày riêng:

Các mức giá quốc tế khác nhau về xuất xứ và quy cách, không phải một mặt bằng hàng hóa đồng nhất. Bài không quy đổi sang đồng/kg khi chưa có bộ tỷ giá phù hợp để đối chiếu.

Dự báo ngày 7.11: Nhịp tăng cần được tiếp sức

Thông tin thương mại mới cho thấy Việt Nam nhập khẩu 1.425 tấn hồ tiêu trong tháng 10, giảm 13,7% so với tháng trước. Diễn biến này cần được theo dõi cùng nhu cầu xuất khẩu và lượng hàng chào bán trong nước, chưa đủ để kết luận thị trường thiếu cung.

Với ngày 7.11, nếu doanh nghiệp và đại lý tiếp tục mua vào, mặt bằng vừa tăng có thể được củng cố. Nếu lực mua không cải thiện, thị trường có thể chuyển sang giằng co. Mức tăng 500 đồng/kg ngày 6.11 là dữ liệu đã công bố, không phải mức tăng được bảo đảm cho ngày xuất bản.