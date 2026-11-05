Giá hồ tiêu hôm nay 5.11.2026: Giá nội địa và xuất khẩu đang ở đâu?

Đắk Lắk tiếp tục đứng trên các vùng thu mua còn lại trong bộ giá được công bố ngày 4.11. Trong khi giá nội địa chưa ghi nhận thay đổi ở phiên này, triển vọng ngày kế tiếp vẫn phụ thuộc vào đơn hàng và mức sẵn sàng bán của người giữ hàng.

Hình minh họa

Giá hồ tiêu trong nước: Cao nhất 136.500 đồng/kg

Đơn vị: đồng/kg tiêu xô. Biến động là ngày 4.11.2026 so với 3.11.2026.

Bình quân cộng năm khu vực đạt 134.900 đồng/kg. Đắk Lắk cao hơn Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) 2.500 đồng/kg. Đây là khoảng cách giữa các mức tham chiếu địa phương, chưa phản ánh mọi khác biệt về chất lượng, độ ẩm hoặc khối lượng giao dịch tại từng đại lý.

Việc năm khu vực cùng giữ giá trong ngày 4.11 chưa đủ để khẳng định thị trường ngày 5.11 tiếp tục đi ngang.

Giá hồ tiêu thế giới: Giữ rõ ngày báo giá

Bảng quốc tế dưới đây sử dụng báo giá ngày 30.10.2026, được nguồn đối chiếu tiếp tục hiển thị tối 4.11.2026. Tại thời điểm kiểm tra chưa xác minh được bộ báo giá mới hơn có đầy đủ ngày dữ liệu.

Đơn vị: USD/tấn.

Bảng Ấn Độ được trình bày riêng do khác đơn vị:

Chưa có dữ liệu so sánh đồng bộ để tính biến động mới cho toàn bộ bảng quốc tế. Các mức này không được quy đổi sang đồng/kg hoặc so trực tiếp với tiêu xô trong nước.

Dự báo ngày 5.11: Cần thêm tín hiệu từ đơn hàng

Thông tin công bố ngày 4.11 cho thấy nhập khẩu hồ tiêu của châu Âu trong bảy tháng đầu năm giảm 3,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa giữa các nước: Đức và Anh giảm mua, trong khi Hà Lan và Pháp tăng nhập khẩu. Bức tranh này chưa cho thấy một lực cầu đồng đều đủ để bảo đảm giá tăng trở lại.

Trong ngày 5.11, giá nội địa có thể duy trì quanh vùng tham chiếu nếu lượng hàng bán ra và nhu cầu thu mua không thay đổi đáng kể. Khả năng phục hồi sẽ rõ hơn khi doanh nghiệp tăng mua cho đơn hàng thực tế; ngược lại, áp lực bán lớn hơn sức mua có thể khiến một số điểm thu mua điều chỉnh giảm. Chưa đủ cơ sở dự báo mức tăng, giảm cụ thể cho từng địa phương.