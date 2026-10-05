Giá hồ tiêu hôm nay 5.10 vẫn đi ngang, chờ lực mua mới

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 5.10 tiếp tục duy trì trạng thái khá yên ắng khi giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm chưa có sự điều chỉnh mới. Mặt bằng giá phổ biến từ 136.500 đến 140.500 đồng/kg.

Hình minh họa.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn đứng đầu bảng giá với 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức thấp nhất là 136.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 5.10.2026 tiếp tục ổn định

Tại Gia Lai, giá tiêu xô được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Bình Phước (Đồng Nai) cũng giữ mức tương tự.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì giá 137.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk tiếp tục ở mức 138.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là khu vực có giá cao nhất trong bảng khảo sát, đạt 140.500 đồng/kg. Toàn bộ các khu vực hiện chưa ghi nhận biến động mới.

Biên độ giữa mức giá thấp nhất và cao nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Sau những phiên tăng cuối tháng 9, thị trường đang có chuỗi ngày đi ngang tương đối rõ, cho thấy cung và cầu tạm thời ở trạng thái cân bằng.

Dù chưa có thêm nhịp tăng, việc giá vẫn giữ trên 136.000 đồng/kg tại các vùng khảo sát cho thấy mặt bằng thị trường chưa chịu áp lực giảm đáng kể.

Giá tiêu Ấn Độ giữ ổn định

Thị trường hồ tiêu Ấn Độ cũng chưa ghi nhận thay đổi về giá tính theo Rupee/tạ.

Trong đó, tiêu GARBLED tiếp tục đứng ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 199.742 đồng/kg.

Loại UNGARBLED được ghi nhận ở 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 194.147 đồng/kg. Trong khi đó, loại Gram/lít giữ mức 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 191.349 đồng/kg.

Các mức giá tại Ấn Độ đều không thay đổi so với lần cập nhật trước, cho thấy thị trường này vẫn đang trong trạng thái khá ổn định.

Thị trường hồ tiêu chờ động lực mới

Chuỗi phiên đi ngang trong những ngày đầu tháng 10 cho thấy thị trường đang thiếu một lực đẩy đủ mạnh để hình thành xu hướng mới. Người bán chưa chịu áp lực phải giảm giá, nhưng bên mua cũng chưa tạo ra lực cầu đủ lớn để đẩy mặt bằng giá lên cao hơn.

Mốc 140.500 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là điểm đáng chú ý. Trong khi đó, các vùng còn lại chủ yếu dao động từ 136.500 đến 138.500 đồng/kg.

Những phiên tới, giá hồ tiêu có thể tiếp tục chịu tác động từ nhu cầu thu mua của doanh nghiệp, lượng hàng được đưa ra thị trường và diễn biến giao dịch xuất khẩu. Nếu sức mua cải thiện, thị trường có thể xuất hiện biến động mới sau chuỗi ngày ổn định hiện nay.