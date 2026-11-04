Giá hồ tiêu hôm nay 4.11.2026: Chờ lực mua sau phiên giữ giá

Hình minh họa.

Giá trong nước: Đắk Lắk dẫn đầu bảng tham chiếu

Đơn vị: đồng/kg.

Bình quân số học năm vùng đạt 134.900 đồng/kg. Đắk Lắk cao hơn Gia Lai và Bình Phước 2.500 đồng/kg, cho thấy giá thu mua vẫn khác nhau giữa các vùng, dù hai bảng ngày 02.11 và 3.11 không ghi nhận điều chỉnh.

Giá quốc tế: Giữ rõ ngày báo giá gốc

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 30.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:06 ngày 3.11.2026 chưa có bảng giá mới xác minh được trong bộ dữ liệu quốc tế đang sử dụng.

Đơn vị: USD/tấn.

Bảng Ấn Độ cùng ngày tham chiếu 30.10.2026, đơn vị INR/tạ, tương đương INR/100 kg:

Chưa có dữ liệu so sánh tương thích để tính biến động quốc tế trong ngày 3.11. Các mức trên khác tiêu chuẩn hàng hóa nên không được dùng để suy ra trực tiếp chênh lệch với giá thu mua nội địa.

Dự báo ngày 4.11: Chưa có động lực tăng đồng đều

Thông tin thị trường tuần cuối tháng 10 cho thấy giá tiêu giữa các nước sản xuất diễn biến khác nhau: một số thị trường tăng, trong khi Indonesia và Brazil chịu sức ép giảm. Bức tranh này chưa tạo cơ sở cho dự báo tăng đồng loạt trong nước.

Nếu nhu cầu mua hàng cải thiện và người bán tiếp tục giữ giá, mặt bằng tham chiếu có thể được duy trì. Ngược lại, lực mua yếu hoặc giá chào cạnh tranh từ các nước khác có thể hạn chế khả năng phục hồi. Chưa đủ tín hiệu để dự báo mức tăng, giảm cụ thể cho từng địa phương ngày 4.11.