Giá hồ tiêu hôm nay 30.10.2026: Chờ lực mua xuất khẩu cuối năm

Hình minh họa

Bảng tham chiếu hồ tiêu trong nước

Đơn vị: đồng/kg. Biến động thuộc ngày 29.10 so với ngày 28.10.2026.

Bình quân số học năm vùng là 138.100 đồng/kg. Khoảng cách cao nhất – thấp nhất đạt 3.000 đồng/kg, phản ánh mặt bằng báo giá giữa các vùng, không phải chênh lệch cố định cho mọi lô hàng.

Những mức trên được dùng tham chiếu cho ngày 30.10, chưa xác nhận diễn biến thu mua của ngày xuất bản.

Giá hồ tiêu quốc tế

Đơn vị: USD/tấn. Bộ báo giá được công bố ngày 29.10.2026; các dòng dưới đây được ghi nhận không đổi so với ngày trước.

Mức giá giữa các nước gắn với từng chủng loại, phẩm cấp và điều kiện giao dịch. Không quy đổi trực tiếp thành giá mua tiêu xô trong nước khi chưa có tỷ giá và chi phí tương ứng.

Dự báo ngày 30.10: Cần thêm lực mua để mở rộng đà tăng

Nguồn cung và tồn kho trong nước hạn chế có thể tạo lực đỡ cho hồ tiêu. Tuy nhiên, cạnh tranh từ hàng Brazil và Campuchia khiến triển vọng tăng còn phụ thuộc vào đơn hàng và nhu cầu nhập khẩu thực tế.

Trong ngày 30.10, nếu doanh nghiệp tăng thu gom phục vụ giao hàng cuối năm trong khi lượng bán ra hạn chế, giá có thể được hỗ trợ. Nếu sức mua chưa cải thiện, mặt bằng tham chiếu có thể tiếp tục là vùng thương lượng chính.

Chưa đủ cơ sở dự báo một mức tăng cụ thể hoặc khẳng định giá sẽ tăng đồng loạt ở năm vùng.