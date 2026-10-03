Giá hồ tiêu hôm nay 3.10.2026: Cao nhất 140.500 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước bước sang ngày 3.10 với diễn biến khá bình lặng. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm chưa có sự điều chỉnh, tiếp tục duy trì trong khoảng 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Hình minh họa.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn đứng đầu bảng giá với 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng ghi nhận mức 136.500 đồng/kg, thấp nhất trong các khu vực khảo sát.

Giá hồ tiêu hôm nay 3.10.2026 tiếp tục đi ngang

Theo bảng giá, Gia Lai duy trì mức thu mua 136.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Bình Phước (Đồng Nai) cũng đứng ở mức tương tự.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu giữ ở 137.000 đồng/kg. Đắk Lắk cao hơn với 138.500 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá hồ tiêu cao nhất, đạt 140.500 đồng/kg. Toàn bộ các địa phương trong bảng khảo sát đều chưa ghi nhận biến động mới.

Khoảng cách giữa nơi có giá thấp nhất và cao nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Sau nhịp tăng vào cuối tháng 9, giá tiêu đã duy trì trạng thái ổn định trong những phiên đầu tháng 10.

Diễn biến này cho thấy thị trường chưa xuất hiện áp lực điều chỉnh mạnh. Mặt bằng giá trên 136.000 đồng/kg tiếp tục được giữ, trong khi mốc 140.500 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là điểm đáng chú ý.

Giá tiêu Ấn Độ chưa biến động

Thị trường hồ tiêu Ấn Độ cũng duy trì trạng thái ổn định khi giá các loại tiêu trong bảng cập nhật không thay đổi.

Tiêu GARBLED hiện ở mức 71.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 199.742 đồng/kg. UNGARBLED đạt 69.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 194.147 đồng/kg.

Trong khi đó, loại Gram/lít đứng ở mức 68.400 Rupee/tạ, quy đổi khoảng 191.349 đồng/kg. Các mức giá đều không thay đổi so với lần cập nhật trước.

Điểm đáng chú ý là giá quy đổi sang tiền Việt của các loại tiêu Ấn Độ có sự thay đổi so với những ngày trước, dù giá tính bằng Rupee/tạ vẫn giữ nguyên. Điều này chủ yếu phản ánh biến động của tỷ giá được sử dụng trong quá trình quy đổi.

Thị trường chờ tín hiệu mới trong tháng 10

Việc giá hồ tiêu đi ngang nhiều phiên liên tiếp cho thấy cung và cầu đang tạm thời tìm được trạng thái cân bằng. Người bán chưa chịu áp lực phải hạ giá mạnh, trong khi bên mua cũng chưa tạo ra lực cầu đủ lớn để đẩy thị trường lên một mặt bằng mới.

Trong ngắn hạn, mốc 140.000 đồng/kg tiếp tục là vùng giá đáng chú ý. Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn đứng trên ngưỡng này, còn Đắk Lắk duy trì sát mức 139.000 đồng/kg.

Diễn biến giá những phiên tới sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thu mua của doanh nghiệp, lượng hàng được đưa ra thị trường và tình hình giao dịch xuất khẩu. Nếu sức mua cải thiện, thị trường có thể thoát khỏi trạng thái đi ngang hiện nay; ngược lại, giá nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.